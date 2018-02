Le bras de fer est engagé, entre les forains du Luna Park et la mairie d'Avignon, à quelques jours de l'ouverture de la fête foraine. La municipalité demande aux 80 forains de ne pas s'installer sur le parking des Italiens cette année.

À cause des travaux du tram et de l'engorgement de la ville, elle a besoin de toutes les places de stationnement. Alors, pas question de sacrifier - même 15 jours, le temps des vacances de février - la moitié de ce parking gratuit de 1.500 places.

Par ailleurs, la municipalité est poussée par les riverains du parking des Italiens, qui se mobilisent contre le Luna Park. Ils pointent le bruit, le stationnement anarchique et les incivilités qui surviennent en marge de la fête foraine.

"Pendant la fête, les gens se garent n'importe où. Ils empêchent les riverains de rentrer ou de sortir de chez eux. Et parfois on retrouve les voitures rayées ou cabossées. On a même vu un jeune monter sur les voitures au lieu de marcher sur le trottoir." (un riverain)

La mairie propose deux autres sites aux forains : l'île Piot ou le parc des expos de Châteaublanc. Elle assure qu'elle accompagnera les forains dans leur déménagement, en mettant à leur disposition (gratuitement) une assistance technique et des moyens de communication.

Mais aucun des deux sites proposés ne convient aux forains. Ils ont déjà testé les deux endroits, il y a quelques années... "Et ça n'a pas été une réussite d'un point de commercial", disent-ils. Pour eux, le Parc des Expos est trop éloigné et l'île Piot trop exposée au vent : cela pose des problème de sécurité pour le fonctionnement des manèges.

"On s'est installé deux années de suite sur l'île Piot, et on a fait deux fois "zéro" en chiffre d'affaires. Maintenant, allez dire à 80 familles qu'elles ne travailleront encore pas bien cette année, avec tous les crédits qu'elles ont... Ce n'est pas possible." (Jean Bruno, un forain)