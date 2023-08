Le lundi soir, la place du village de Coinces en fête grâce à deux commerces ambulants

"On est à la retraite, on n'a plus que ça à faire !" Thierry plaisante en passant commande des boissons et planches apéro pour sa grande tablée de copains mais il ne raterait ce rituel du lundi soir pour rien au monde. "Ça égaye un peu le pays" confie-t-il. "Et ça permet de voir des gens qu'on ne connaît pas, certains viennent même d'autres villages" ajoute Fabienne.

ⓘ Publicité

loading

Dans ce village de quelque 500 âmes au nord du Loiret, on ne croise pas ses voisins à la boulangerie. Coinces n'a plus aucun commerce. Alors ce bar à vin ambulant qui se déploie sur la place chaque lundi, en compagnie d'un foodtruck, c'est une aubaine pour les habitants qui viennent prendre l'apéro, échanger les dernières nouvelles, les derniers potins, "et rire, beaucoup" glisse Fabienne.

Dominique Maillard derrière son bar du Comptoir des Vignerons © Radio France - Camille Huppenoire

"C'est jusqu'à 22 heures mais parfois, il y a une bonne petite ambiance, des groupes, des gens qui finissent leurs consommations. On dépasse un peu, on suit l'ambiance" explique Dominique Maillard, patron du Comptoir des Vignerons. Avec sa femme Corinne, il met une heure et demi à installer son bar ambulant. Le camion est dissimulé derrière un véritable comptoir, des barnums sont déployés pour s'abriter en cas de pluie et on n'oublie pas les guirlandes lumineuses.

loading

Reconverti après des années dans le secteur automobile, Dominique apprécie ce métier itinérant, un village différent chaque soir. "On a dix villages, dans le Loiret et en Eure-et-Loir (...) avec des clients différents. Les habitués nous attendent, le jour venu, pour sortir un peu, voir les gens de la commune, discuter de tout et de rien. Ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas besoin de prendre la voiture !"

"Ça fait un petit peu la guinguette du village"

Dominique et Corinne proposent des boissons et une petite restauration couleur locale, des bières aux limonades en passant par les chips et la rillette, tout est produit à proximité. Pour se restaurer, il y a aussi le foodtruck, installé à dix mètres de là. Un lundi sur deux, c'est Régina et ses saveurs indonésiennes qui s'installent sur la place de Coinces. "Les gens nous prennent des plateaux, pour déguster avec les boissons de Dominique et Corinne. Certains nous commandent aussi en amont des plats à ramener chez eux" parfois pour plusieurs jours, s'amuse-t-elle. "C'est sympa, ça fait un petit peu la guinguette du village." Quand le camion Makan-Makan de Régina n'est pas là, c'est Cédric, le pizzaïolo, qui prend ses quartiers sur la place.

Un beignet de maïs dans une main, une limonade dans l'autre, on a trinqué ce soir-là avec une dizaine de personnes, parlé un peu politique avec le maire, échangé avec Héloïse, habitante de Patay qui attend avec impatience que le bar à vin marque l'arrêt dans sa commune, discuté avec Franck, jeune retraité qui s'installera bientôt dans le bourg de Coinces, à deux pas de cette place où tous les lundis soirs, d'avril à fin novembre, on retrouve la vie de village.