le lycée Beauregard de Montbrison au cœur d'un exercice de sécurité

Plus de 180 Gendarmes, pompiers, secouristes et observateurs s'y sont retrouvé dans la cadre d'un exercice de sécurité grandeur nature

Montbrison, France

L'exercice basé sur une intrusion terroriste dans l'enceinte de l'établissement a permis de tester la réactivité de chacun des corps de métiers.

Les sapeurs pompiers ont participé de près à l exercice © Radio France - Yves Renaud

Evence Richard le préfet de la Loire rappelle la nécessite de ce genre d'exercice.

Les forces de l’ordre vont donner l'assaut © Radio France - Yves Renaud

Un exercice qui rappelle bien sur les attaques de Charlie Hebdo ou du Bataclan. Ça n'est pas une coïncidence, es drames ont aussi permis au forces de l'ordre d affiner leur tactique d intervention et de rentrer plus directement au contact des agresseurs que par le passé. le colonel Romain Pascal est le patron des gendarmes de la Loire

les lycéens avaient de fausse blessures très réalistes © Radio France - Yves Renaud

En plus des militaires et des pompiers une trentaine d’élèves du Lycée ont participé à l'exercice. Choisis parmi les cadets de la sécurité civile et de jeunes pompiers volontaires, ils se sont retrouvé au coeur de cette simulation

Le centre opérationnel d'évaluation des victimes © Radio France - Yves Renaud

L'exercice fera l'objet d'une évaluation très précise pour analyser les points forts et les points faibles de l'opération.