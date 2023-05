Le lycée Boucher de Perthes d'Abbeville en lutte contre une nouvelle drogue de synthèse

À Abbeville, le lycée Boucher de Perthes s'organise face au PTC. Une première réunion doit avoir lieu mardi 30 mai entre les élèves et une association anti-drogues contre le "Pète ton crâne" (PTC). Cette drogue de synthèse a conduit à une demi-douzaine de malaises de lycéens la semaine du 15 mai, dont un très sérieux, comme l'ont indiqué nos confrères du Courrier Picard et du Journal d'Abbeville. Cette substance est, selon les médecins, 200 fois plus puissante que le cannabis : elle circule d'autant plus facilement et discrètement qu'elle se fume principalement dans les cigarettes électroniques, très prisées des jeunes.

ⓘ Publicité

Six malaises en trois jours au lycée Boucher de Perthes

Pour contrer ce fléau, qui s'explique notamment par le petit prix de la drogue (10€ les 10 mL), le lycée Boucher de Perthes veut organiser "une campagne d'information" au sein de l'établissement, détaille le proviseur Guy-Roger Meitinger auprès de France Bleu Picardie, en mettant en avant les risques majeurs pour la santé, entre troubles neurologiques ou cardiaques.

Hors micro, plusieurs lycéens de Boucher de Perthes reconnaissent avoir testé cette drogue de synthèse. Cet élève de première parle d'un blackout de 2H après avoir fumé du PTC : "J'avais des hallucinations : ça m'a freiné dans ma consommation." Ce jeune de 16 ans dit avoir stoppé toute consommation, alors que comme d'autres camarades, il estime que le PTC a depuis peu des effets plus forts : "L'an passé, j'avais tiré 24 fois sur la cigarette électronique pour avoir un bad trip : cette année, une seule taffe suffit".

Une drogue inodore et incolore, aux effets peu caractéristiques

La semaine dernière, six lycéens de Boucher de Perthes ont fait un malaise ; l'un a même frôlé le coma en sortant du bus scolaire. "Ses yeux étaient révulsés, il a failli avaler sa langue... on a cru qu'il allait mourir", témoigne une camarade qui a prévenu les secours. "La drogue circule de plus en plus, à tel point qu'on se demande quand arrivera le prochain malaise", complète un élève de seconde, qui se dit "secoué" par ces malaises en série.

Le PTC est 200 fois plus puissant que le cannabis, selon les médecins. Mais pour l'heure, impossible de savoir sa composition : celle-ci semble varier d'un lot à un autre, d'un fabricant à un autre. Tout cela complique la prise en charge des patients, indique Michel Kfoury, le chef des urgences d'Abbeville qui a pris en charge deux jeunes consommateurs de PTC : "Certaines drogues ont des spécificités très précises : elles donnent très mal au ventre, un état d'agitation ; avec le PTC, ce sont des nausées, des vertiges, un malaise. Cela peut faire penser à une simple intoxication alimentaire, ou n'importe quelle autre intoxication. Quand on fait une prise de sang, pour détecter cette substance, il faut penser à en demander la recherche", détaille le médecin, qui indique "tout juste découvrir cette drogue, on se renseigne le plus possible".

Cette drogue est d'autant plus traître qu'elle est sans odeur ni couleur, et donc indétectable dans les cigarettes électroniques. "C'est une drogue trompeuse, alerte Christine Le Bail, cheffe du service éducatif de l'association Le Mail. Le PTC est aussi très peu cher et peut être achetée n'importe où, sur internet ou auprès de dealeurs. Les lycéens sont la cible, la proie facile pour ce type de produits".