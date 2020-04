Le lycée horticole de la Tour-du-Pin lance un drive pour ne pas voir ses plants finir à la poubelle

Depuis la mi-mars et le confinement décidé dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le lycée horticole de la Tour-du-Pin est fermé tout comme ses serres. L'établissement s'adapte pour éviter que les plants finissent à la poubelle.

A la Tour-du-Pin, les élèves du lycée horticole avaient lancé les semis bien avant le début du confinement lié au coronavirus. Des milliers de plants. Si les jeunes ne sont plus là, les salariés des serres les surveillent, s'en occupent...et trouvent une solution pour écouler la production. "Des fleurs ornementales et des plants bio pour les légumes : tomates, courgettes, aubergines, poivrons, etc." détaille l'un des 3 salariés.

Les serres étant fermées au public, le lycée met en place un système de drive. Il faut passer commande par mail (expl.la-tour-du-pin@educagri.fr) ou téléphone (06.83.07.48.81 ou 04.74.83.20.70), puis un rendez-vous est fixé pour venir chercher la commande tout en respectant les mesures "barrières"

Plus de précisions sur le site internet du lycée horticole de la Tour-du-Pin.