Le lycée Le Castel se mobilise pour Guimba : jeune migrant malien menacé d'expulsion, mais surtout élève !

Guimba vient du Mali, il a 20 ans et étudie depuis trois ans au Lycée Le Castel à Dijon, il est en train de passer son bac pro "pâtisserie-boulangerie", pourtant il est menacé d’expulsion. Près de 200 élèves et professeurs se sont mobilisés contre cette décision ce mardi à Dijon.

Près de 200 lycéens et professeurs du Lycée le Castel de Dijon se sont mobilisés pour Guimba ce mardi : un jeune malien menacé d'expulsion âgé de 20 ans, arrivé en France à 17 ans. Depuis, il a appris le français, étudié et été accueilli par plusieurs familles. Il était en plein dans ses épreuves de baccalauréat professionnel en pâtisserie-boulangerie, quand il a reçu une Obligation de Quitter le Territoire.

Professeurs et élèves : l'incompréhension règne dans le lycée face à cette décision

Dans ce lycée de 2000 élèves, une dizaine d'élèves ont été envoyés par le Rectorat en tant que mineurs isolés (des migrants seuls qui n'ont pas 18 ans), puis accueillis et formés, pour entrer sur le marché du travail français, comme Guimba. Au sein du cortège, personne ne comprend pourquoi ce jeune devrait partir.

#solidarité Près de 200 élèves du Lycée Le Castel se mobilisent pour Guimba : 20 ans, malien, il étudie en France depuis 3 ans et passe son bac pro boulangerie, mais à reçu une obligation de quitter le territoire. Direction la préfecture pour se faire entendre pic.twitter.com/u7hUxL7fnF — France Bleu Bourgogne (@bleubourgogne) June 4, 2019

En gros il est intégré, il a des amis, il est même professionnalisé. Selon Bruno Haerkorn, professeur de maths au lycée et membre du Collectif Lycée D'accueil International Le Castel, le jeune remplit tous les critères pour être en France.

Ce dernier a vu le jeune évoluer : "quand il est arrivé ça se voyait qu'il avait vraiment pris cher : il était brisé, ça se voyait à son état physique. Maintenant il se tient droit, il a repris un peu de poids et de musculature et surtout il est beaucoup plus serein." Surtout qu'il n'a plus aucune raison de revenir au Mali : "maintenant il ne voit pas sa vie en dehors de la possibilité de rester en France. Il n'a rien qui l'attend au Mali : il a plus de famille, il a pas de formation malienne, maintenant sa langue c'est le français, sa vie elle est ici c'est clair."

"Le jour où j'ai reçu l'OQTF (obligation de quitter le territoire) ça m'a vraiment choqué" : témoignage de Guimba Copier

"Je ne vois pas pourquoi il devrait partir" - Un lycéen

"Il mérite pas ça, c'est un élève comme nous je ne vois pas pourquoi il partirait et pas nous" - Garance

"Toutes les démarches sont faites pour que Guimba obtienne ses papiers, il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas rester en France. Tous ses professeurs sont d'accords pour dire que c'est un super élève, il a beaucoup d'amis donc je ne vois pas pourquoi il devrait partir" - un lycéen

"Je ne comprends pas pourquoi il devrait partir alors qu'il a fait tant d'efforts pour rester et a réussi à s'intégrer" - une lycéenne

"On ne veut pas le voir partir : c'est un camarade, un ami, c'est important" - Laurie

Ecoutez notre reportage au sein de la manif : l'incompréhension règne Copier

Guimba © Radio France - Sophie Allemand

Pour l'instant, la préfecture n'a pas réagi

Nous avons demandé à la préfecture les raisons de cette Obligation de quitter le territoire, voici la réponse que nous avons reçue :

" La préfecture rappelle qu'elle ne peut pas communiquer des informations nominatives contenues dans des dossiers individuels, étant tenu au respect de la vie privée et du secret professionnel. Elle ne peux pas davantage commenter publiquement les informations personnelles diffusées par d'autres.

En ce qui concerne la délivrance éventuelle d'un titre de séjour aux étrangers demandant une régularisation, les services préfectoraux appliquent la circulaire relative à l'admission exceptionnelle au séjour en date du 28 novembre 2012.

C'est après un examen global de la situation de l'étranger que la décision d'admission exceptionnelle au séjour est prise, et en cas de réponse négative, une décision d'obligation de quitter le territoire français."

Le 13 juin, la semaine prochaine, une nouvelle marche aura lieu pour soutenir les jeunes étrangers à Dijon. Départ devant le Lycée Le Castel à 14h. Le "Collectif Lycée D'accueil International Le Castel" a prévu de demander une audience en tant que syndicat.