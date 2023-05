Le lycée marseillais du Chatelier reçoit un prix pour sa lutte contre le harcèlement scolaire

Les jeunes Marseillais engagés contre le harcèlement scolaire ! Les élèves du lycée professionnel le Chatelier, dans le 3e arrondissement, ont remporté le 1er prix du concours "En finir avec le harcèlement scolaire" organisé par la région PACA.

ⓘ Publicité

Le jury a apprécié leur campagne : des affiches avec des témoignages réels récupérés au sein du lycée et un questionnaire anonyme associé accessible avec un QR code.

Une des affiches de la campagne de sensibilisation proposée par les élèves du lycée Le Chatelier, 1er prix du concours régional. © Radio France - Lycée Le Chatelier

La Région PACA a fait du harcèlement scolaire une de ses grandes causes régionales, en votant un plan à hauteur de 1 million d'euros en 2021.

Selon le ministère de l'Education Nationale, près d'un enfant sur 10 est victime de harcèlement au cours de sa scolarité et ce, de plus en plus tôt selon SOS Amitié.

Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, vous pouvez appelez le 3020 ou le 3018 pour le cyberharcèlement.