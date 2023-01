Le lycée Maurice Genevoix de Marignane évacué à cause d'une alerte à la bombe

Le lycée Maurice Genevoix de Marignane est à son tour concerné par une alerte à la bombe qui a mobilisé les forces de l'ordre et les services de secours. L'établissement a été évacué en fin de matinée et un millier de personnes dont les élèves et les enseignants sont restés à l'extérieur de l'établissement. Une équipe de démineurs s'est rendue sur place pour une levée de doute. Une fois le danger écarté, tout le monde a pu regagner l'établissement peu avant midi.

ⓘ Publicité

Le lycée Pierre-Gilles de Gennes a également été évacué à Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), pour les mêmes raisons.

En début de la semaine, une vingtaine d'établissements scolaires ont été évacués en France, notamment dans l'académie de Lille, suite à des menaces d'attentat à la bombe ou à l'explosif proférées sur des espaces numériques de travail (ENT) piratés. Aucune trace d'explosif n'a été constatée jusqu'à présent.