Le lycée René Char d'Avignon perd son BTS Métiers des Services à l'Environnement

avignon

Le rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille a décidé de priver le lycée René Char d'Avignon de son BTS "métiers des services à l'environnement" dès la rentrée prochaine. La filière formait des techniciens supérieurs capables d'organiser et de réaliser des prestations de services dans les domaines de l'entretien du cadre de vie et de l'environnement. La formation sera délocalisée vers un lycée de Marseille dans l'objectif de construire des pôles de compétences plus cohérents et mieux identifiés à l'échelle régionale. Concrètement, les élèves actuellement en seconde année termineront leur année scolaire normalement ; leurs camarades de première année pourront passer en seconde année mais l'établissement ne recevra plus de nouvelles inscriptions. 23 élèves sont concernés par cette décision et l'équivalent de quatre postes d'enseignant.

La proximité plutôt que les pôles de compétences

Le syndicat Force Ouvrière conteste cette mesure et réclame le maintien du BTS au lycée René Char "d'autant que les débouchés sont là et que les élèves peuvent poursuivre leurs études sur place, soit à l'Université d'Avignon soit à la Chambre des métiers et de l'artisanat de Vaucluse" explique Marie-Antoinette Mosca du syndicat. Une nouvelle demande d'audience va être adressée au Recteur pour tenter de trouver une solution.

Johane Constantin enseignante en BTS Environnement au lycée René Char : "on ne sait pas ce qu'on va devenir" Copier

Nicolas Delalaire de l'association des parents d'élèves Peep 84 :"la proximité est plus importante que les pôles de compétences" Copier