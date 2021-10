PicWicToys demande une contrepartie aux associations qui emballent les cadeaux de Noël dans ses magasins

Noël se prépare déjà dans les magasins. Un moment attendu des enfants... et des associations. Pour un certain nombre d'entre elles, c'est l'occasion de récolter des fonds en faisant les paquets cadeaux des clients. Pour la troisième année, l'association seino-marine "Pour aider Adèle", une petite fille atteinte de paralysie cérébrale, devait avoir un stand dans le magasin de jouets PicWicToys, à Barentin. Mais elle a refusé de signer la convention. Car l'enseigne exige désormais de chaque association qu'elle mette un bénévole à sa disposition pour emballer les cadeaux achetés en masse par les entreprises (pour leur arbre de Noël).

Camille Hébert, la maman d'Adèle et présidente de l'association, précise que le bénévole serait "dans la réserve" du magasin. La responsable à Barentin qu'elle a eue au téléphone, lui a parlé, à titre d'exemple, de 400 paquets à faire pour Sanofi. "En fait, on travaillerait pour le magasin, à la place d'un salarié", explique-t-elle. "J'ai demandé si on serait rémunéré, si on nous donnerait un chèque pour l'association et on m'a répondu non". Pour Camille Hébert, c'est du travail dissimulé : "Et encore... On n'est même pas rémunéré !", ajoute-t-elle avec humour.

La maman qualifie cette demande de "honteuse". Elle se bat pour donner les meilleures chances de grandir à sa petite fille de 6 ans et demi, atteinte de paralysie cérébrale. Adèle est inscrite en école Montessori à Bihorel, dans la métropole rouennaise, et la famille se rend régulièrement - comme en ce moment - dans un centre de rééducation intensif à Barcelone. "Alors qu'on soutient une petite fille handicapée, alors qu'on a déjà du mal à trouver des fonds et des bénévoles... C'est bien le seul magasin qui nous demande ça !", s'insurge la maman.

Le directeur de PicWic à Barentin parle d'un coup de main ponctuel

Camille Hébert s'en est émue lorsqu'elle a eu le magasin de jouets en ligne : "Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils nous "louent" un stand et en contrepartie il faut mettre un bénévole de notre asso pour les aider dans leur magasin." Pour le directeur du magasin PicWic de Barentin, que France Bleu Normandie a joint au téléphone, il s'agit bien d'une "contrepartie" car l'enseigne permet à ces associations - en les laissant emballer les cadeaux des clients - de récolter des fonds. Le directeur parle également de "donner un coup de main ponctuellement" mais dans la convention, signée entre les deux parties, il est bien écrit qu'"une personne sera allouée exclusivement à l'emballage des cadeaux destinés aux entreprises."

PicWicToys précise bien dans sa convention qu'un bénévole devra emballer les cadeaux destinés aux entreprises.

Le siège de PicWicToys n'a pas répondu à la demande d'interview de France Bleu. L'association "Pour aider Adèle" se contentera cette année d'emballer les cadeaux de Noël dans le magasin d'électro-ménager Boulanger, dans la zone commerciale de Barentin, une enseigne plus "solidaire" selon la maman.