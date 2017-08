Des vêtements pour adolescentes et jeunes femmes dans le nouveau magasin "Jennyfer" qui ouvre demain à Boulazac

Un nouveau magasin de prêt-à-porter "Jennyfer" ouvre demain dans l'agglomération de Périgueux. Il y en a déjà un en centre-ville mais un deuxième magasin s'installe tout près, au Ponteix, à Boulazac. L’enseigne a choisi de proposer des vêtements pour la jeune génération féminine, de huit à 25 ans.

Les chemisiers à rayures et les sweat-shirts jaune moutarde sont déjà sur les cintres. Quelques aloe vera ont été ajoutés sur les étagères. Il reste encore quelques finitions et tout sera fin prêt pour l’ouverture, mercredi 22 août.

Plus de 12.000 pièces

Ce magasin est l’un des vingt plus grands de la marque en France. Sur 400 m², elle propose plus de 12.000 pièces. « Il y aura deux gammes possibles : pour les « teens » et pour les « twenties », donc pour les filles et les femmes de huit à 25 ans », précise Pierre Porte, le gérant des enseignes périgourdines de « Jennyfer ».

Une clientèle jeune et féminine

Le gérant n’a pas choisi ce créneau par hasard. « Sur la zone du Ponteix, vous avez [des vêtements] pour les bébés, pour les mamans, pour les papas, pour les jeunes hommes avec Celio, Mango et Bonobo. Par contre, pour les adolescentes, il n’y en avait pas », explique-t-il.

Des petits tops à partir de 4.99 €, des jeans à partir de 15.90 €, etc. « Vous avez des rayons très modes, des rayons plus « cheerlanders », un peu ambiance campus américain, vous avez aussi un rayon fitness », souligne Pierre Porte. Le magasin lance même une promotion dès le jour de l’ouverture. Jusqu’au 11 septembre, pour un jean acheté, le deuxième est à moitié prix.