Le magasin Leader Price de La Souterraine va fermer ses portes

La Souterraine, France

" C’est le responsable qui nous a fait l’annonce, alors qu’il n’avait pas le droit ", raconte l’une des salariés du magasin de La Souterraine (Creuse). Depuis le 31 décembre, les 5 employés polyvalents attendent l’annonce officielle, mais plus personne n’était dupe : "Nous avions des doutes. Notamment depuis la fermeture du magasin de Guéret mi-décembre, puisque nous n’avions reçu aucune marchandise, contrairement aux autres magasins voisins. Autre indice : nous n’avons plus de directeur. Puis un jour, un responsable a voulu connaître mon avis sur Saint-Léonard, savoir si ce n’était pas très loin de chez moi" explique l’une des vendeuses dépitée.

Le magasin ne passe quasiment plus de commandes depuis plusieurs jours © Radio France - Nina Valette

Nous n’avons plus envie

L’état du magasin ne laisse rien présager de bon. _"Les rayons sont vides. Il n’y a plus de produits frais ou presque_. Ça sent la fin", raconte Brigitte l’une des plus fidèle cliente.

C’est aussi ce qui a mis la puce à l’oreille aux salariés, "le magasin est déprimant, _nous n’avons plus de quoi le remplir_. Nous n’avons même plus envie de mettre en rayon les rares palettes. Il va falloir vider ça dans quelques jours de toute façon", regrette la jeune femme qui travaille dans le magasin depuis 8 ans. Malgré les nombreux indices, sa collègue reste sous le choc : "J’ai signé mon CDI le 1er novembre. Pourquoi me faire signer un CDI si c’est pour fermer 2 mois après ? Je croyais que j’avais enfin sorti la tête de l’eau et non. "

De son côté, la direction confirme cette fermeture, mais ne donne aucune information sur l’avenir des salariés. Les 5 employés sont d’ailleurs convoqués à une réunion mercredi à 12h30.