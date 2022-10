Le magasin Maison du Monde à Saint-Berthevin près de Laval fermé ce samedi en raison d'une grève

Le magasin d'ameublement et de décoration Maison du Monde de Saint-Berthevin près de Laval est fermé toute la journée ce samedi 15 octobre à cause d'une grève. Les salariés réclament des augmentation de salaires et dénoncent "des conditions de travail dégradées, un manque d'écoute et de reconnaissance" de la part de leur direction.

Les salariés ont manifesté ce matin devant leur magasin. Une rencontre est prévue jeudi avec la direction de la boutique pour négocier.