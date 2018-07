Montpellier, France

Mercredi soir à 20h, Music 34 installé au rez-de-chausée du centre commercial Polygone à Montpellier va baisser le rideau définitivement. L'histoire de Music 34 a démarré en 1975 rue de l'Aiguillerie dans l'Ecusson. En 1983 l'enseigne s'installe au Polygone: C'était les belles années se souvient Eric Daunis salarié à l'époque. "On vendait plusieurs instruments tous les jours avec un pic d'activité le samedi , il y avait un vrai engouement pour les instruments notamment piano et guitare".

Les travaux du Polygone ont signé la fin de l'aventure

C'est dernier temps, cela devenait économiquement difficile à cause notamment de la concurrence d'internet mais "le magasin résistait et nous serions restés s'il n'y avait pas eu les travaux de rénovation du centre commercial" admet le gérant Eric Dubost. Le Polygone souhaitait récupérer une partie du magasin. Music 34 aurait du réduire sa surface de vente de 220 à 60 mètres carrés et ce n'était pas acceptable.

Eric Dubost le gérant du magasin Music 34 Copier

-50% sur tous les instruments

Dommage pour les cinq personnes qui travaillaient là et les clients fidèles comme Anthony venu profiter des soldes avant fermeture pour s'offrir une Fender à 100 euros au lieu de 200 "C'était mon magasin préféré, très spécialisé en guitares".

Jusqu'à 20h ce mercredi soir, tous les instruments sont à -50%. Il restent encore une soixantaine de guitares mais aussi des djembés, des amplis... L'enseigne Music 34 va s'éteindre . Pour l'instant il n'y a pas de projet de réouverture ailleurs sous un autre nom.

Reportage dans le magasin Music 34 Copier