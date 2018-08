Le maillot de l'équipe de France avec deux étoiles est arrivé ce jeudi dans certains magasins spécialisés. Il faudra patienter quelques jours de plus pour le trouver dans les autres enseignes de sport.

Saint-Marcel-lès-Valence, France

Martin est un homme heureux. Il vient d'acheter trois nouveaux maillots de l'Équipe de France : un pour lui, un pour son frère et un dernier pour son père. C'est dans le magasin Espace foot à Saint-Marcel-de-Valence qu'il a trouvé son bonheur, après avoir fait choux blanc à Intersport.

Martin, avec son maillot de l'Équipe de France. © Radio France - François Breton

Quatre-vingt dix maillots partis en une matinée

"On a reçu un peu plus de 90 maillots", confie Richard Deyre, le gérant du magasin Espace foot. À 15 heures ce jeudi 16 août, il ne restait plus de maillots dans la boutique. Du côté des autres magasins de sport, il faudra attendre quelques jours encore pour voir le nouveau maillot à deux étoiles en rayon.