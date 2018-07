Rennes, France

Breizh Club est une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements et d'accessoires bretons fondée en 2016 par deux jeunes entrepreneurs. "L'essence de notre marque est de proposer des produits aux couleurs de la Bretagne", explique Maylis Pilliaudin, chargée de la communication de la marque. "Sur ce maillot, on a essayé de remplacer chaque élément fort par un symbole breton". Un goéland coiffé d'un bonnet rouge remplace le célèbre coq, le sigle BZH prend la place de celui de la FFF le tout avec les deux étoiles.

Le visuel a marché très fort. Un peu trop même. Maylis Pilliaudin explique aux clients de passage que la boutique est fermée jusqu'à vendredi, seule la commande en ligne reste disponible. Sur le site de Breizh Club, le Breizhizou (en coton bio) aux deux étoiles est en vente à 25 euros. Les amateurs de foot n'auront que jusqu'au 22 juillet pour se l'offrir. "On pense que l'effet Coupe du monde ne va durer qu'un temps, d'où le choix d'une durée limitée pour l'achat. Et puis, cela va peut-être donner envie aux gens de ne pas passer à côté...", confie la dirigeante.

Mathias, cofondateur et graphiste de la marque est affairé avec ses deux imprimantes numériques pour honorer les commandes : "on fonctionne sans stock, en flux tendu. En temps normal tout va bien. Mais là on est dépassé par le phénomène. On ne va pas beaucoup dormir dans les jours qui viennent." Déjà 300 commandes en 24h contre une moyenne de 10 par jours le reste de l'année. 95% de t-shirt "Breizhizou" à deux étoiles. Petit bonus, en passant commande sur le web, vous pouvez aussi choisir de changer le numéro du maillot. Pas de numéro 10, mais le 35, le 56, le 22, ou le 29.