Le maintien à domicile des personnes âgées, un enjeu en Vaucluse

En Vaucluse, une personne sur quatre a plus de 60 ans ; une sur dix a plus de 75 ans. Et la très grosse majorité souhaite vieillir.... chez elles. Le maintien à domicile des personnes âgées est devenu un enjeu de ces prochaines années.

Le Vaucluse compte aujourd'hui 145.000 seniors, ils seront 165.000 en 2020. La quasi-totalité d'entre eux souhaitent, si possible, vieillir à domicile.

Il existe une solution, pour cela : aménager les logements. Il peut s'agir de petits travaux, comme poser une rampe dans l'escalier, ou une poignée dans les WC... Mais cela peut occasionner des chantiers plus importants : transformer la salle de bains, installer une douche à la place de la baignoire, aménager une chambre au rez-de-chaussée.

Aides financières

Pour tous ces travaux, les occupants peuvent recevoir des aides financières... Mais peu le savent, déplore Joël Masson. C'est le président de l'ACLAP, une association d'aide et d'écoute des personnes âgées isolées.

Souvent, les personnes âgées n'osent pas demander de l'aide, de peur de déranger. Et elles sont mal informées. Le relais des associations est primordial.

Parmi les associations qui œuvrent pour l'amélioration de l'habitat, on trouve Soliha (Solidaires pour l'Habitat). L'antenne vauclusienne est basée à Caumont-sur-Durance, elle aide les personnes à monter leur projet de A à Z, précise le directeur adjoint, Philippe Marba :

On commence par faire un diagnostic complet des besoins de la personne. Ensuite, on étudie les devis, puis on se lance dans les dossiers de financements.

Parmi les financeurs, il y a d'abord l'Etat, via l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH).

Financements croisés

Mais en Vaucluse, il existe également un Programme d'Intérêt Commun - un PIC - qui permet de déclencher des financements complémentaires de la part du Département, de la Région, et de certaines agglomérations comme le Grand Avignon, les Sorgues du Comtat ou la CCPRO, souligne Philippe Marba:

L'objectif, c'est de réduire au maximum la part restant à la charge du propriétaire. Certains projets sont financés à 100% grâce à la participation des caisses de retraite.

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Soliha en Vaucluse, au 04.90.23.12.12.