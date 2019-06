Le maire d’Ambilly se fâche contre les livreurs en deux-roues : "ils doivent respecter le Code de la route"

Dans l’agglomération d’Annemasse, la commune d’Ambilly dénonce les comportements dangereux de certains livreurs circulant en deux-roues. Sens interdit, passage sur les trottoirs pour livrer à domicile des pizzas ou autres repas... "cela ne peut plus durer", explique le maire.

Non, Guillaume Mathelier n’est pas parti en croisade contre la livraison à domicile. En revanche, le maire d’Ambilly souhaite mettre un terme aux "comportements dangereux" de certains de ces livreurs. "Ils prennent des rues en sens-interdit, roulent sur les trottoirs… cela ne peut plus durer", explique l’élu qui a demandé à sa police municipale d’être "vigilante et de sanctionner tout manquement au Code de la route."

Il faut que chacun prenne ses responsabilités avant qu’il y ait un drame." - Guillaume Mathelier, maire d’Ambilly

Guillaume Mathelier, le maire d'Ambilly (Haute-Savoie). © Radio France - Richard Vivion

Des clients plus patients

Le maire d’Ambilly a envoyé un courrier à toutes les sociétés de livraisons de l’agglomération d’Annemasse pour expliquer sa position. "Je suis également prêt à ce que ma police municipale puisse avoir des discussions avec ces patrons et mener des actions de sensibilisation sur ce thème." Mais pour régler ce problème, il faudra également que les consommateurs apprennent à être patients indique Guillaume Mathelier. "Il faut des livreurs qui respectent le Code de la route et des clients qui sachent attendre un peu plus longtemps leur repas."