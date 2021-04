Le maire d'Aubusson demande au chef de l'Etat un confinement plus souple pour la Creuse

"L'évaluation et les décisions prises au plus près du terrain sont souvent les plus pertinentes et les plus efficaces". Michel Moine vient d'envoyer une lettre à Emmanuel Macron. Dans ce courrier, le maire d'Aubusson demande au chef de l’État la possibilité de ne pas basculer des ce samedi 3 avril dans un confinement strict. Il souhaiterait que le chef de l’État accorde à la préfète de la Creuse une marge de manœuvre pour prendre des mesures "en fonction de la réalité de la situation". Michel Moine était ce vendredi matin l'invité de France Bleu Creuse. Réécoutez son interview en vidéo ici.

Limiter les déplacements à 10 km en Creuse n'a pas de sens

C'est en Creuse que le virus circule le moins. Le département a le taux d'incidence le plus faible du pays. Et ce résultat, Michel Moine, l'attribue aux efforts qui ont été fait ici. "On a dit aux Creusois portez les masques, respectez les gestes barrières, la distanciation. Ils l'ont fait. On a dit aux commerçants, soyez attentifs, mettez du gel à l'entrée de vos magasins, surveillez la jauge de vos clients. Ils l'ont fait. Et aujourd'hui, ces résultats ne sont pas pris en compte et nous sommes traités de la même manière". Le maire d'Aubusson ne comprend pas qu'on puisse imposer en Creuse les mêmes contraintes, les mêmes restrictions de circulation que dans les départements où l'épidémie flambe. Imposer des déplacements dans un rayon de 10 km aux Creusois, n'a pas de sens pour lui. "On n'est pas dans la périphérie de Limoges où, en dix kilomètres, on va rencontrer une urbanisation très forte. Ici en Creuse il y a des gens qui habitent à 18 ou 20 kilomètres d'un boucher. Il faudra donc qu'ils aient une attestation pour aller acheter leur bifteck" Cette mesure souligne-t-il ne prend pas en compte "les réalités de notre ruralité".

Coup de chapeau à la préfète

Au passage, Michel Moine salut le "très bon travail de la préfète" qui a imposé le port du masque partout en Creuse depuis le 30 octobre 2020 alors qu'en Haute-Vienne il n'est obligatoire que depuis le 26 mars. "Cette décision prise au niveau du terrain, au niveau du département était une bonne décision". Le maire d'Aubusson souhaite qu'on puisse attendre de voir comment la situation sanitaire va évoluer en Creuse avant de prendre des décisions. "Et sur quoi je sollicite la bienveillance du président de la République, c'est qu'au lieu d'avoir une décision prise d'en haut à Paris, cette décision puisse être modulée au niveau d'un territoire". Si dans trois semaines le taux d'incidence remonte en flèche en Creuse alors "bien évidemment, qu'il faudra prendre des mesures de précaution supplémentaires. Mais aujourd'hui, elles sont superfétatoires"'.