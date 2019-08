Le maire d'Aulnay-sous-Bois veut interdire la vente de gaz hilarant aux mineurs

Le maire d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) vient d'interdire la vente aux mineurs de gaz hilarant. Les capsules de protoxyde d'azote sont habituellement utilisées dans des siphons à crème chantilly et sont souvent inhalées par des jeunes dans des ballons plastique.

Le maire d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a pris une décision radicale pour stopper la consommation de capsules de protoxyde d'azote. Elles sont utilisées normalement pour les siphons à crème chantilly ou pour des petites anesthésies médicales mais depuis quelques années, ces capsules sont aussi détournées par des jeunes qui se défoncent en inhalant ce gaz dit "hilarant" mais qui est surtout dangereux, à haute dose, pour la santé.

Le maire d'Aulnay vient donc de prendre un arrêté pour interdire la vente de ces capsules aux mineurs dans sa ville. "Cela s'adresse essentiellement aux épiceries (...) puisqu'elles en sont dotées massivement", explique Séverine Maroun, première adjointe en charge de la sécurité. "Elles le vendent aux petits. Il est hors de question de cautionner cette vente parce que les mineurs qui utilisent ces siphons l'inhalent avec des ballons de baudruche avec des risques majeurs pour la santé."

"Il est hors de question de cautionner cette vente" - Séverine Maroun, première adjointe en charge de la sécurité.

Une interdiction de vente sans amende à Aulnay

L'arrêté municipal interdit la vente aux mineurs à Aulnay-sous-Bois mais aucune mention d'une éventuelle amende pour le commerçant pris en flagrant délit de vente. "Nous avons fait une grande campagne d'affichage qui continuera bien au-delà du mois de septembre", explique Séverine Maroun, première adjointe en charge de la sécurité. "Le but n'est pas de ne sensibiliser que les enfants mais aussi les parents."

Le protoxyde d'azote est utilisé habituellement en capsules pour siphons à crème chantilly

"Effets neurotoxiques" vs "effet de mode"

Pour Rammy Azzouz, médecin au centre antipoison du CHU de Lille, si avec "8 grammes de protoxyde par cartouche", la toxicité immédiate "est faible", le produit pris de façon chronique et à forte dose peut entraîner des "effets neurotoxiques", allant de fourmillements à des troubles de la mémoire voire au décès. "Des lésions de la moelle épinière" peuvent apparaître "à partir de 50 à 100 cartouches sur quelques semaines".

Si plusieurs cas de décès ont été recensés à l'étranger, aucun n'a été officiellement enregistré en France (un cas suspecté). Aucune étude n'a permis à ce jour de mesurer la consommation réelle sur l'ensemble de la population. Observé "dans les free parties dès 1999", le protoxyde d'azote fait une apparition marquée dans des milieux festifs plus étendus mi-2017, "notamment dans des soirées étudiantes", note Agnès Cadet-Taïrou, médecin responsable du pôle tendances récentes et nouvelles drogues (TREND) au sein de l'Observatoire français des drogues et toxicomanies.