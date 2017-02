Gérard Lemonnier, maire de la ville d'Ernée est décédé ce week-end d'un infarctus. Il a été retrouvé inanimé à son domicile ce dimanche après-midi. Il avait 67 ans.

C'est une triste nouvelle pour la ville d'Ernée et globalement pour la Mayenne. Le maire d'Ernée, Gérard Lemonnier est décédé ce week-end d'un infarctus. Il a été retrouvé inanimé dimanche 12 février à son domicile mais la date du malaise reste toujours à déterminer. Maire depuis 2009 de la ville, il avait succédé cette année là à Gérard Heude, disparu. En mars 2014, à l'issue du premier tour des municipales à Ernée, Gérard Lemonnier l'avait emporté, avec 77 % des voix. Il était aussi vice-président de la communauté de communes d'Ernée, chargé de la culture.

"Si y'avait une qualité à retenir ce serait sa gentillesse, sa simplicité, son sens du contact pour les autres, raconte Olivier Richefou, président de l'UDI en Mayenne et président du conseil départemental. Il y avait aussi son sourire, ses blagues, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour. Le contact avec lui était très agréable. Il était très investi sur son territoire, un élu comme il y en a tant en Mayenne et comme on aimerait en voir pendant encore de nombreuses années".

Gérard Lemonnier était aussi suppléant de la sénatrice UDI Elisabeth Doineau, élue en 2014 en remplacement de Jean Arthuis, désormais au Parlement européenne. "Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis bouleversée, témoigne Elisabeth Doineau. Je n'arrive pas à réaliser que je ne vais pas le revoir. Gérard était plus qu'un suppléant, c'était un véritable ami, un ami merveilleux et fidèle. C'est très difficile pour moi d'imaginer que les moments partagés ensembles sont des souvenirs. Quand on a fait la campagne des sénatoriales en 2014, on a eu des moments magnifiques. Il était tellement fier de la Mayenne, tellement heureux de traverser ces villages. Il envisageait de repartir à mes côtés, il en était tellement heureux, je ne peux m'imaginer qu'il ne sera plus là. Il était veillant et bienveillant, présent et jamais pesant. Et surtout généreux, c'était sa grande qualité".