Le maire d'Erôme s'installe dans la préfecture de la Drôme pour obtenir la suspension de deux arrêtés

Valence, France

Le maire d'Erôme, dans le Nord Drôme, est bien décidé à patienter le temps qu'il faudra.

Il a investi le hall de la préfecture de la Drôme, ce lundi matin. Dominique Genin réclame la suspension de deux arrêtés préfectoraux pris l'an dernier : l'un fermant la caserne de pompiers de la commune, le 1er novembre 2018. L'autre, signé le 16 mai 2018, accordant un permis de construire à la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) pour une centrale photovoltaïque.

Suspendre les arrêtés en attendant la décision de justice

L'association de défense des intérêts des Erômains a déposé un recours contre le premier arrêté, estimant que cela met en danger la population de la commune. Comme l'explique le maire, dans un communiqué, "cette fermeture ne permet plus de répondre aux préconisations dictées par le nouveau schéma départemental d'analyse et de couverture des risques d'avril 2018, qui stipule que le délai d'intervention pour les risques courants est de 25 minutes".

La municipalité, elle porte plainte contre le second arrêté. "_Nous constatons au moins deux irrégularités : la demande de permis de construire ne précise pas qu'_il faut arracher une forêt de 500 pins, et détruire une bute de terre en terrain inondable", explique Dominique Genin.

S'il faut coucher là, je le ferai

Ce lundi matin, à 9 h, le maire, soutenu par des adjoints et conseillers municipaux, mais aussi par Thierry Mealonier, l'ancien chef de la caserne de pompiers et Cécile Bertrand, la présidente de l'association de défense des intérêts des Erômains, est entré dans le hall de la préfecture. Il espère être reçu et compte bien rester sur place jusqu'à obtenir gain de cause. "Une fois que la forêt sera détruite, que la colline sera rasée, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Donc s'il faut coucher dans la préfecture, je le ferai. Et si je n'ai pas été entendu, le 10 octobre, j'irai planter ma tente dans cette petite forêt, pour empêcher les travaux, jusqu'au jugement".

Le maire se dit certain de gagner devant le tribunal administratif. "En attendant, il faut empêcher l'irréversible".