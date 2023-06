Le maire d'Évreux parle de scènes de "guérilla urbaine", le maire de Rouen appelle au "calme et à la Justice"

Des violences et des incendies ont eu lieu cette nuit dans plusieurs villes de la Seine-Maritime et dans l'Eure, après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier à Nanterre en région parisienne.

À Rouen, une mairie annexe a été incendie quartier Chateler, tout comme la devanture du commissariat de la police nationale dans le quartier

À Évreux, des personnes **ont tenté d'entrer dans l'hôtel d'agglomération quartier de la Madeleine pour également y mettre le feu

À Elbeuf, **le commissariat de police a aussi été pris pour cible et dégradé

Les maires de ces trois communes réagissent sur France Bleu Normandie

"Je veux exprimer d'abord un message de condoléances et de soutien à la famille et aux proches de Nahel. **C'est ça la chose la plus grave, c'est un jeune homme de 17 ans qui est mort. À Rouen et dans l'agglomération, il n'y a pas eu cette nuit de blessé, mais il y a eu des violences et des affrontements importants, sur certains quartiers, à Chatelet et Grammont. Des commissariat ont été visés, à Rouen Chatelet, Elbeuf et Maromme. Je voudrais remercier les pompiers, les forces de l'ordre. À ma connaissance, il n'y a pas de victime et de blessé à déplorer".

"J'appelle au calme et la justice"

"J'appelle au calme et la justice, et les deux vont ensemble.* Au calme parce que rien ne peut se résoudre par la violence. Et à la justice parce que c'est elle qui est la condition de tout. On a besoin, face à ce drame épouvantable, inexplicable, inexcusable, que la justice soit implacable, sereine et transparente, et fasse son œuvre rapidement".

"Il y a eu une tentative de confrontation directement au commissariat d'Elbeuf, qui n'a pas abouti. On sent bien qu'il y a, au niveau national, un mouvement de contestation très fort,* suite au décès de ce jeune. J'ai une pensée pour la famille de ce garçon. Néanmoins il faut absolument que la justice fasse son travail, il faut le temps à la justice de se prononcer pour identifier les responsabilités des uns et des autres".*

"La colère se calmera à partir du moment où la justice sera rendue"

"Un jeune est décédé, mais ça ne peut pas justifier ce qui arrive partout en France*. Il faut garder son calme, je fais confiance au maillage associatif pour nous accompagner dans ce moment d'émotion nationale. La colère se calmera à partir du moment où la justice sera rendue. Aujourd'hui nous sommes dans une société où les vidéos circulent très vite. Tout le monde a eu accès à cette vidéo, c'est pour ça qu'il faut impérativement que l'enquête aboutisse, et que les responsabilités soient établies. On parle du décès d'un jeune de 17 ans, vu par des millions de personnes. Il faut absolument que la justice fasse son travail très vite".*

"Il y a eu une guérilla urbaine. Nous avons eu des feux de poubelles, des barricades montées, et puis des feux de voitures, notamment dans l'enceinte de l'hôtel d'agglomération dans le quartier de la Madeleine à Évreux. Avec un risque majeur que l'hôtel d'agglomération ne prenne feu vers 2h ce matin. Heureusement, le préfet a immédiatement réagi et la coordination des forces de l'ordre et des pompiers a permis d'éviter le pire"

"On voit très clairement plus d'une centaine de jeunes qui vont d'un point à l'autre, qui cherchent l'affrontement, qui cherchent ce qu'ils peuvent brûler, de très nombreux mortiers, des provocations permanentes. Mais je voulais quand même saluer l'efficacité des forces de l'ordre, leur rendre hommage parce que la coordination qu'ils ont eu avec les pompiers a permis d'éviter le pire cette nuit sur le quartier de la Madeleine"

"On a des voyous qui n'ont pas de valeurs, qui s'en prennent à tous les symboles de la République"

"On appelle toujours au calme, bien sûr. Mais les sentiments sont très partagés. D'abord, je crois qu'il ne faut pas avoir la main qui tremble face à ces voyous. On a des voyous qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas de valeurs, qui s'en prennent à tous les symboles de la République. Quand on essaie de brûler une école, d'attaquer un hôtel d'agglomération, qu'on n'hésite pas à tirer à bout portant, et je l'ai vu sur les caméras de surveillance, avec des mortiers contre des pompiers ou contre des policiers. La réponse, notamment la réponse pénale, doit être très ferme. Moi, j'ai surtout de la compassion pour les habitants de la Madeleine parce que l'extrême majorité des habitants de la Madeleine sont des gens sérieux, qui travaillent, qui ont mal dormi pour aller travailler, qui ont à gérer leur famille. Des enfants qui probablement étaient apeurés"

"Malheureusement, \le drame qui est survenu à Nanterre n'est qu'un prétexte. Les événements avaient déjà commencé à La Madeleine avant le drame de Nanterre. Encore une fois, il y a des jeunes, des moins jeunes, et malheureusement parfois des très très jeunes, des gamins de treize ou quatorze ans, qui sont dans ces guérillas, et on se demande où sont les parents. Ça avait commencé avant le drame de Nanterre, les tensions de la Madeleine sont le fait de jeunes désœuvrés et c'est un échec collectif. Ça prouve que l'Éducation n'a pas fait son rôle, que la culture n'a pas fait son rôle. Bien évidemment, nous sommes tous co-responsables, mais les responsables, ce sont ceux qui attaquent des policiers. Avant, ils cherchaient un peu la bagarre et puis ils partaient. Maintenant, ils n'hésitent pas à attaquer les forces de l'ordre. On a changé d'envergure, et je crois qu'il faut justement que la population soit très ferme en soutien aux forces de l'ordre et à ceux qui maintiennent l'Etat Républicain".