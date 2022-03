Guerre en Ukraine : six points de collecte humanitaire mis en place à Issoudun

Une réactivité importante pour soutenir la population ukrainienne, confrontée à la guerre depuis désormais neuf jours. La Ville d'Issoudun fait partie des nombreuses communes berrichonnes qui lancent des collectes. Un dispositif important est mis en place. "Nous avons six points de collecte autour de trois thématiques en accord avec l'ambassade d'Ukraine : la logistique comme les lits de camp, les générateurs ; les produits d'hygiène comme le gel, le savon et les couches ; et du matériel médical", précise André Laignel. Un partenariat est créé avec la Protection civile afin de mutualiser les compétences. "Il ne suffit pas de collecter mais il faut être capable d'acheminer en Ukraine. Et la Protection Civile a cette habitude", ajoute-t-il.

Une adresse mail solidarite-ukraine@issoudun.fr est dédiée aux personnes souhaitant d’héberger des réfugiés si l’État français organise leur arrivée à Issoudun.