Le maire d'Orléans annonce un vaste diagnostic du réseau d'eau dans le quartier Bourgogne

Dans le quartier Bourgogne à Orléans, l'inquiétude des habitants est palpable, et présente dans toutes les conversations. "On m'interpelle dans la rue pour me poser des questions" témoigne Patrice Laurent, le président de l'association Mieux Vivre, qui regroupe des riverains des quartiers Bourgogne, Saint-Aignan et Saint-Euverte. "Le problème, c'est le manque d'information, la mairie ne parle qu'aux habitants des immeubles sinistrés" regrette-t-il.

Une inquiétude à laquelle entend répondre Serge Grouard, le maire d'Orléans, qui ce mardi 8 novembre, rencontrait les occupants de quatre immeubles évacués à partir du 31 octobre denier, entre le numéro 77 et le numéro 83 rue de Bourgogne.

Une vaste inspection du réseau de canalisation

Le maire en a profité pour annoncer le lancement d'une vaste inspection des canalisations d'eau dans tout le quartier Bourgogne. "J'ai demandé à ce que nous diligentions une étude technique extrêmement pointue, avec l'Orléanaise des Eaux pour voir la situation précise du réseau", explique Serge Grouard. D'après les premières études, c'est précisément à cause d'une fuite d'eau que l'immeuble du n°77 s'est affaissé lundi 31 octobre.

Le travail s'annonce conséquent, puisque les techniciens devront analyser 13 kilomètres de canalisation "au centimètre près, précise le maire. À l'issue de cela, nous saurons précisément s'il faut intervenir ou non, et à quels endroits précisément." L'expertise va durer plusieurs semaines. Des moyens financiers sont d'ores et déjà réservés pour d'éventuels travaux à réaliser.

L'association Mieux Vivre demande une grande réunion publique

"Le maire nous a entendu, c'est parfait", estime aujourd'hui Patrice Laurent. "Maintenant, pour rassurer les habitants, nous demandons une grande réunion publique sur cette question, poursuit Patrice Laurent. Il faut réunir les gens, leur expliquer ce qu'il se passe et leur détailler les mesures à prendre pour remédier à ces problèmes. J'espère que le maire va nous entendre."

Le responsable associatif propose que cette réunion se tienne à la salle Eiffel, au cœur du quartier.