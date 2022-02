Le maire d'Orléans saisit la justice sur le scandale des primes perçues par des cadres à l'Aselqo

Le maire d'Orléans Serge Grouard annonce qu'il a écrit à la procureure de la République d'Orléans, à propos des primes de l'Aselqo, ces sommes que plusieurs cadres de l'association chargée de l'animation sociale dans les quartiers, se seraient octroyées pendant plusieurs années. L'affaire avait été révélée au printemps dernier à travers une expertise financière demandée par les élus du CSE (le comité social et économique, l'instance représentative du personnel).

Le directeur général de l'Aselqo a depuis été licencié pour faute grave, les trois autres cadres concernés ont également quitté la structure, et le président de l'association qui gère cette structure de 89 salariés et 13 établissements, a démissionné en décembre dernier. Mais cette affaire a conduit la mairie d'Orléans, principal financeur de l'Aselqo (elle lui verse chaque année plus de trois millions d'euros, soit 61% de son financement) à demander un audit sur son fonctionnement.

Jusqu'à 52 000 euros de primes pour quatre cadres dirigeants

Les éléments financiers recueillis par le cabinet chargé de cet audit couvrent les années 2018, 2019, et 2020. On y découvre que le montant des primes conventionnelles et exceptionnelles versées aux quatre cadres de l'Aselqo n'ont cessé d'augmenter. Pour atteindre une moyenne de 52 000 euros chacun en 2020, en plus de leur salaire. Dans le même temps, les autres salariés et notamment les animateurs, soit les deux tiers de la masse salariale, ne touchaient rien en 2020. Et 14 postes, au total, étaient supprimés sur cette période.

Des éléments qui poussent Serge Grouard, le maire d'Orléans, à saisir la justice : "j'ai écrit à la procureure de la République sur les agissements qui se sont produits au sein de cette association, et qui portent sur des rémunérations de mon point de vue totalement extravagantes". Une fois saisie, la procureure peut décider d'ouvrir une enquête, de renvoyer les cadres concernés devant la justice, ou de classer sans suite cette affaire, selon les éléments établis.

Un audit recommande un changement de nom voire de statut

Au moment de la révélation des faits, les élus du CSE avaient envisagé de porter plainte également contre le bureau de l'association. Car l'une des questions encore posée, c'est la façon dont ces primes d'un montant très élevé dans le secteur de l'animation sociale et culturelle, ont pu être validée par les dirigeants de l'association. Selon nos informations, cette plainte n'a pas été formulée à ce stade.

L'audit réalisé était présenté ce jeudi 3 février en conseil municipal. Il n'a pas porté que sur l'aspect financier, mais il s'agissait aussi d'envisager l'avenir de la structure. Pour cela des élus et les responsables des centres d'animation de l'Aselqo ont été entendus. Il ressort qu'un changement de nom, voire de statut, pourrait être envisagé, pour tenter de tourner la page de ce scandale des primes. Un mécanisme de contrôle plus strict sera également mis en place.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'offre, également, devra peut-être être revue. L'audit révèle qu'à l'Aselqo on trouve pas moins de 114 ateliers différents, animés pour la plupart par des bénévoles. Le public visé, les thématiques à privilégier, devront faire l'objet d'une remise à plat. Des changements qui inquiètent les 74 salariés et les bénévoles des centres d'animation, ils regrettent surtout de n'avoir pas été beaucoup interrogés dans le cadre de cet audit.

En attendant, après la démission du président de l'Aselqo en décembre dernier, le premier vice-président du bureau est en charge de la gestion des affaires courantes, avant une nouvelle réunion d'ici la fin du mois de février. Il s'agit d'Alex Vagner, qui se dit décidé à tourner la page des bouleversements des derniers mois.