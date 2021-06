Le maire de Bayonne dénonce l'arrêté préfectoral empêchant la diffusion du derby basque dans les bars

Pour Jean René Etchegaray, l'arrêté pris par le préfet pour interdire la diffusion du match de barrage entre Biarritz et Bayonne dans les bars et restaurants de la côte est excessif.

Le maire de Bayonne Jean René Etchegaray dénonce l'arrêté préfectoral pris jeudi pour empêcher la diffusion du match de barrage entre Biarritz et Bayonne. Hier le préfet des Pyrénées Atlantiques a en effet signé un arrêté pour interdire la diffusion dans les bars et les restaurants que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de toutes les villes de la côte, pour éviter "les attroupements". La décision concerne non seulement Bayonne et Biarritz, mais aussi donc Anglet, Bidart, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Ciboure, Urrugne et Hendaye

"Je demande à monsieur le préfet beaucoup de compréhension dans l'application de cet arrêté sur lequel je m'interroge quant à sa légalité" — Jean René Etchegaray

Jean René Etchegaray dit ne pas comprendre "cet arrêté, _c'est une forme de suspicion à l'encontre des cafetiers restaurateurs_" et par ailleurs, il affirme ne pas comprendre "qu'on puisse l'interdire à l'intérieur des bars ou restaurants, et je ne l'approuve pas". Pour autant le maire de Bayonne n'entend pas porter de recours à l'encontre de cet arrêté, mais il demande au représentant de l'Etat d'avoir une application "raisonnée de cet arrêté" et de considérer que dès l'instant où les cafetiers seront en capacité de pouvoir gérer la situation dans leur établissement, et que le préfet puisse considérer qu'il n'y a pas d'infraction.

Moi, je trouve que la liberté est le principe et l'interdiction l'exception — Jean René Etchegaray

Un arrêté dont le maire de Bayonne _"doute de la légalité_". Selon lui, le risque "que le préfet voit dans l'organisation de cette retransmission dans les bars ne me paraît pas suffisant pour justifier cette interdiction". D'autant que pour lui, si on empêche sa diffusion dans les bars, vu qu'il n'y aura qu'une fan zone ne pouvant accueillir que 1.500 personnes, "ça veut dire que ces personnes vont se retrouver dans des cercles privés et le risque est tout aussi grand".