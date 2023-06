Le maire de Bègles veut la légalisation encadrée du cannabis, qu'il ne faut pas laisser "au crime organisé"

Ce jeudi matin, on a entendu Clément Rossignol-Puech partout. France Inter, France Info, BFMTV, RMC... La proposition du maire (EELV) de Bègles d'expérimenter sur sa commune la légalisation encadrée du cannabis a fait du bruit, et va continuer d'en faire, avec une table ronde organisée ce jeudi à Bègles à la Croix-Rouge sur la question. Début juin, il avait déjà initié une tribune dans le JDD pour demander à expérimenter un modèle local de légalisation.

"En France, on a la législation la plus répressive d'Europe et le nombre de consommateurs le plus grand d'Europe. pratiquement deux fois plus que la moyenne européenne", rappelle-t-il sur France Bleu Gironde, alors que près d'un million de Français consomme tous les jours du cannabis, et que 45% des 15-64 ans affirment en avoir consommé au moins une fois, contre 27% pour la moyenne européenne, selon le centre européen des drogues et des addictions. "Il y a des trafics dans toutes les villes, et une fois démantelés, ils réapparaissent parce qu'il y a beaucoup de consommateurs", poursuit-il. Lui veut donc "réguler ce marché du cannabis" qu'il ne "faut pas le laisser aux mains du crime organisé".

"Je ne fais pas du tout l'apologie du cannabis"

"Je ne fais pas du tout l'apologie du cannabis, mon objet c'est réduire la consommation, l'encadrer, comme pour le tabac et l'alcool, et diminuer les trafics", explique-t-il. Bègles "ne sera pas le temple de la consommation de cannabis, on ne viendra pas des quatre coins de la France pour consommer", promet-il.

Pour le maire de Bègles, "ce n'est pas un truc d'écolo-gauchistes. La société est prête, mais ça coince au niveau de l'État", dit-il en citant les différents rapports du Conseil économique social et environnemental (Cese), dont le dernier en janvier 2023 , qui appelle à sortir du satu quo. Et Clément Rossignol-Puech évoque le premier mariage homosexuel, célébré en 2004 par son prédécesseur Noël Mamère. "C'est le même argument qu'à l'époque, qui consiste à dire que ce n'est pas le moment. "En fait, les avancées sociétales, ce n'est jamais le moment", ironise-t-il.

Reste à évoquer la question en conseil municipal, mais Clément Rossignol-Puech a contacté Emmanuel Macron, "qui m'a dit qu'il avait pris bonne note et transmis au ministre de l'Intérieur et au préfet de Nouvelle-Aquitaine", ainsi qu'aux ministres de l'Agriculture et de la Santé.