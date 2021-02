Le maire de Bellac appelle à la solidarité du nord de la Haute-Vienne pour sortir de l'impasse budgétaire

La ville de Bellac compte sur la solidarité des autres communes du Nord de la Haute-Vienne pour sortir d'une impasse budgétaire. Avec 650.000 euros de dettes à rembourser chaque année et en moyenne seulement 200.000 euros de rentrées d'argent, la sous-préfecture cherche à faire des économies. Elle doit ainsi réduire ses dépenses de 450.000 euros pour boucler son budget 2021 et éviter une mise sous tutelle. Le maire de Bellac, Claude Peyronnet, a donc écrit à ses 39 homologues de la communauté de commune du Haut Limousin en Marche, en leur expliquant qu'il ne peut plus continuer à financer seul des infrastructures qui profitent à tout le nord de la Haute-Vienne.

Au-delà des 3.600 habitants de Bellac, de nombreuses communes alentour profitent de la crèche, la piscine ou encore la maison de santé de la sous-préfecture, explique le maire. Quant à l'école de musique, elle ne compte que 53 Bellachons sur les 169 inscrits. Cela pèse lourd sur les finances de la ville selon Claude Peyronnet. "Pour chaque élève inscrit à l'école de musique, c'est 1.000 euros de déficit que doivent supporter uniquement les contribuables de Bellac."

Des déficits structurels et des contribuables de moins en moins nombreux

La situation est aujourd'hui intenable selon le premier édile, car les rentrées d'argent liées aux impôts ont fondu en même temps que la population. "Lorsqu'il y avait 5.000 habitants à Bellac , absorber les déficits ne posait pas de problèmes. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui puisque la population a énormément diminué et s'est apauvrie également." Claude Peyronnet estime ainsi que le taux de pauvreté est de 20% dans sa commune. Pour autant, il ne veut pas se résoudre à fermer la piscine, dont le déficit atteint plus de 100.000 euros pas an. "Ce serait scandaleux, on n'en a pas d'autre dans le nord de la Haute-Vienne, les gens ont besoin d'une piscine."

Un appel entendu par les communes voisines

Dans le secteur, aucun élu ne se précipite pour contibuer au financement de la piscine, car le sujet sensible à cause d’anciennes décisions politiques. En revanche, plusieurs maires ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à se montrer solidaires et à mettre la main à la poche, dans une certaine mesure. C'est le cas d'Alain Fioux, le maire de Saint Ouen sur Gartempe.

"Je veux bien qu'on participe à certaines infrastructures, dans la mesure modeste de nos moyens. Pour l'école de musique, il me paraît évident de pouvoir répartir les charges en fonction des élèves participants."

Profiter de la crise pour tout remettre à plat

Bruno Schira, le maire du Dorat, estime aussi que les communes du secteur doivent se sentir concernées et se pencher sur le problème, car "quand Bellac va mal, le territoire va mal". Il plaide donc pour trouver des solutions à l'échelle de la communauté de communes du Haut Limousin en Marche. Pour lui, cette crise représente même une opportunité de tout remettre à plat "pour définir ensemble notre politique de développement territorial dont nous avons cruellement besoin dans le nord du département."

Le sujet sera vraisemblablement à l'ordre du jour des prochains conseils municipaux dans tout le secteur, ainsi que du prochain conseil communautaire. Avec un défi : trouver les ressources nécessaires sans rien fermer, sur un territoire qui a déjà trop perdu depuis des années.