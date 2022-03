Le maire de Blagnac justifie sa décision de ne pas renouveler le Festival des lanternes

Le festival des lanternes chinoises à Blagnac avait lieu du 1er décembre au 1er février dernier et la municipalité ne compte pas renouveler l'événement. Après trois années à Gaillac dans le Tarn, le festival s’était installé au parc du Ritouret de Blagnac pour la première et la dernière fois. Ce mardi matin Joseph Carles, le maire de Blagnac s'explique sur France Bleu Occitanie.

410 000 visiteurs, ce n'était pas suffisant pour rentrer dans vos frais ?

Le festival a été un succès incroyable, malgré la pandémie, malgré la météo. C'était exceptionnel. La qualité était superbe. On a réussi aussi à apaiser la ville. On nous avait promis des difficultés énormes, en matière de sécurité notamment, et en fait, tout a été réglé. Donc tous les clignotants sont au vert, mais nous avons décidé de ne pas poursuivre. C'est une opération qui coûte 600 000 euros à la ville de Blagnac. Et donc, pour faire une nouvelle édition, parce que nous sommes tout à fait en capacité de faire une nouvelle édition, j'ai sollicité la région, le département, la métropole, au regard aussi du nombre de visiteurs, nombreux venus d'Occitanie, 275 000 visiteurs venus de Haute-Garonne.

Que vous ont répondu ces collectivités sur les subventions pour la prochaine édition ?

Elles m'ont répondu que dans un premier temps, elles étaient prêtes à m'accompagner, qu'il fallait discuter du montant. J'avais sollicité 150 000 euros par an par collectivité. Je serais allé chercher 150 000 euros aussi auprès des entreprises, en période normale c'était tout à fait négociable. Le problème, c'est que j'ai engagé les discussions, on a eu les éléments de l'estimation du déficit, et la guerre en Ukraine est arrivée. Le changement international modifie complètement la donne.

Les collectivités vous ont dit que les subventions ne pourraient pas arriver en raison des conséquences de la guerre en Ukraine ?

C'est surtout que nous sommes dans une phase d'incertitude totale. Personne ne peut dire aujourd'hui quelles seront les conséquences de ce drame européen qui risque d'être une catastrophe mondiale.

On est à peine au début du mois de mars. C'est quand même très dommage de priver votre commune d'une telle exposition, d'une telle vitrine ?

Ne remuez pas pas le couteau dans la plaie ! Parce que, croyez moi, la décision de ne pas renouveler est très douloureuse aussi pour les équipes, pour tout ce qu'on sait faire. Le problème, c'est qu'on doit conclure un contrat avec la Chine, le festival est organisé par la mairie et par la société chinoise Lanternes Group, et vous n'ignorez pas la position ambigüe de la Chine sur le conflit actuel.

C'est aussi idéologique aussi votre décision ?

Je ne voudrais pas me retrouver dans une situation compliquée, on est aujourd'hui dans un brouillard absolu.

Vous pensez vraiment que d'autres communes vont prendre le risque d'accueillir le Festival des lanternes ?

Je ne pense pas. Le représentant de la société chinoise va regarder si d'autres ville en France peuvent accueillir le festival, peuvent accepter ce risque, en mettant des clauses au cas où il faut annuler, mais l'élaboration des contrats avec les chinois est longue.

Vous êtes en train de nous dire que le Festival des Lanternes pourrait quitter la France?

Oui et pourquoi pas ? De toute manière, nous avions une exclusivité territoriale pour le sud de la France, l'Andorre en faisait partie. Dès lors que nous ne renouvelons pas, tout est ouvert.

Et donc, l'Andorre pourrait être candidate pour accueillir ce festival des lanternes ?

Je ne sais pas, mais ça pourrait être le cas. Il faut savoir que pendant le festival, on a un certain nombre de maires qui sont venus voir le festival précisément, dans une perspective d'organisation et je pense aux Hollandais ou à des pays d'Europe du Nord.