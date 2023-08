Mairie de Bonneuil : Frédérique Gerbaud et 2 maires appellent Gérald Darmanin à intervenir

A Bonneuil, Frédérique Gerbaud monte au créneau face au blocage institutionnel de la mairie et à l'agression présumée dont a été victime le maire ce week-end encore.

La sénatrice de l'Indre, mais aussi le président de la communauté de communes Marche Occitane Val d’Anglin, Philippe Gourlay et le maire de la commune voisine de Beaulieu, Alain Ovan ont lancé hier un appel solennel à Gérald Darmanin pour prononcer la dissolution du conseil municipal de Bonneuil.

Une commune dans l'impasse

Dans leur courrier les élus soulignent que le fonctionnement de la mairie de Bonneuil est bloqué depuis fin 2020. Une situation apparue suite au déchirement de l'équipe municipal originelle qui a conduit l'ensemble des ex co-listiers à abandonner leur siège au conseil, laissant le maire Robert Diez-Pommares tout seul. Le fonctionnement du conseil est donc paralysé mais personne ne démissionne empêchant ainsi la tenue de nouvelles élections dans cette commune de 99 habitants. La situation provoque aussi le dysfonctionnement du syndicat mixte intercommunal créé en 1983 avec la commune voisine de Beaulieu pour l'entretien de la voirie.

Le maire menacé physiquement

La situation provoque des tensions telles que le maire, âgé de 84 ans, affirme avoir été victime de plusieurs agressions. Il a d'ailleurs porté plainte ce week-end suite à une nouvelle altercation. Le parquet de Châteauroux a confirmé qu'une enquête a été ouverte suite à ce dépôt de plainte.

Dissolution du conseil municipal

La seule solution semble être une dissolution du conseil municipal prononcée par l'exécutif. Une dissolution d'ailleurs souhaitée par le maire et les élus de Bonneuil. Le dossier a déjà été transmis par la préfecture à l'exécutif, car seul le conseil des ministres peut prononcer cette dissolution du conseil municipal. Mais pour Frédérique Gerbaud, on ne peut plus attendre. La sénatrice de l'Indre veut que les décisions s'accélèrent.