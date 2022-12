Le maire de Bouessay revient d'Ukraine avec un projet de jumelage

Une commune mayennaise pourrait bientôt être jumelée avec une ville ukrainienne. Le maire de Bouessay, un peu plus de 700 habitants près de Sablé sur Sarthe, est entré en contact avec son homologue de Drohobytch, près de la frontière polonaise. Pierre Paterne s'est rendu sur place avec d'autres élus du Pays sabolien du 29 novembre au 2 décembre avec quatre camions remplis de dons : "aliments, médicaments, matériels hospitaliers, tenues de pompiers et tout ce qui peut servir à une population qui est en guerre", détaille le maire.

Un jumelage pourrait avoir lieu après la guerre, qui rythme toujours le quotidien des Ukrainiens. "Quelle belle leçon de vie on prend quand on arrive là-bas. Nos petits bobos, nos petits ceci, cela, laissons-les de côté parce que nous sommes arrivés dans une ville qui est une base arrière de la guerre où toute une logistique est organisée pour à la fois servir le front et à la fois servir des déplacés du front qui sont arrivés dans cette ville. Il y en avait environ 30 000 et il faut les loger, il faut les nourrir, il faut toute une logique derrière."

Pierre Paterne a lui même vécu une alerte aux missiles. "On a été dans un local à l'abri. C'était un restaurant où il n'y avait pas de fenêtres, rien. Donc ça dure, ça dure un certain temps. Mais bon, c'est ce qu'on a vécu partiellement et momentanément. Eux c'est tous les jours."

Le voyage humanitaire des élus s'est concrétise par la signature d’un sermon de jumelage entre le Pays sabolien et Drohobytch. "L'idée, c'est de faire un partenariat industriel, sportif, culturel et autres avec cette région et ce pays qui a un énorme potentiel touristique et industriel", précise Pierre Paterne. Un jumelage qui pourrait se concrétiser après la fin de la guerre.