Picardie maritime : le maire de Bourseville lance un financement participatif pour construire un City stade

En Picardie maritime, la petite commune de Bourseville veut son city stade ! Une aire de jeux multisports qu'elle compte installer au centre du village de 715 habitants, situé près de Friville-Escarbotin. Pour cela, le maire a lancé un financement participatif et invite les particuliers et contribuables à financer une partie, soit au minimum 15 000 euros sur les quelques 90 000 euros que coûte le projet.

L'idée lui a été soufflée il y a quelques semaines, faute d'avoir obtenu la subvention tant attendue par l'Etat. En effet, la préfecture a refusé de financer le projet. Une douche froide pour la municipalité endettée : "Tout en payant nos emprunts, il faut qu'on continue d'entretenir la commune et aussi la rendre plus attractive", admet Yannick Caux, le maire. Ce financement participatif, c'est la seule alternative qu'il a trouvé, notamment à la suite du refus de la population il y a un an qui avait été consultée pour l'installation d'éoliennes - un projet qui aurait pu donner lieu à des recettes.

Un projet attendu par les plus jeunes

Un projet également nécessaire pour la sécurité des plus jeunes. "Quand vous avez des enfants de 12 à 17 ans qui traînent dans les rues sans but, sans rien, il y a un souci de sécurité. Si on n'a _pas de point de chute, d'activités pour les enfants et bien on devient un village dortoir et je m'y refus_e", ajoute l'élu.

D'autant que les plus jeunes n'attendent que cela. "_On s'ennuie un peu ici_. Il y a le stade mais c'est tout", assure Emma, une adolescente du village. Alors pour s'amuser, Maël va dans des communes voisines pour trouver un City stade. "On attend que ça avec les copains. Les travaux avaient commencé, alors les voir arrêter, on a un peu le seum", précise le jeune homme de 14 ans.

Les habitants prêts à mettre la main à la poche

Si certains admettent qu'il sera difficile pour eux de participer avec les difficultés liées à la crise, beaucoup d'habitants croisés soutiennent ce projet. "Oui c'est vrai qu'on paye des impôts mais là il faut faire quelque-chose pour les jeunes, c'est un cadeau pour eux", assure Hervé. La mairie précise également que les dons ouvriront droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises.