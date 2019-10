Le maire de Brétignolles demande au préfet "que la ZAD soit évacuée le plus vite possible"

Vendée, France

Le maire de Brétignolles a rassemblé une cinquantaine de ses soutiens et les maires de la communauté de communes de Saint-Gilles, ce jeudi à la mairie de Brétignolles, pour une "adresse aux Brétignollais". Se présentant comme "un élu qui en a vraiment marre", Christophe Chabot demande publiquement au préfet d'intervenir par la force sur la ZAD installée sur le projet de port de La Normandelière.

Nous demandons que cette ZAD soit évacuée le plus vite possible. Contrairement à ce que nous pensions, l'Etat dispose des moyens juridiques pour l'évacuer

"Je sais bien que les zadistes n'ont pas l'intention de terroriser la population. Moi je n'ai pas peur d'eux. J'ai peur de ce que les Brétignollais pourraient faire, et je souhaite empêcher que la situation s'envenime dans la commune", déclare Christophe Chabot.

"Balance ta ZAD"

Le maire appelle les Brétignollais à manifester contre la ZAD, le 19 octobre à Brétignolles, ce qu'il appelle "Balance ta ZAD" en référence à "Balance ton port", le slogan des manifestants de dimanche dernier.

Ce n'est pas un problème d'évacuer la ZAD aujourd'hui, ce sera beaucoup plus compliqué si on attend quelques semaines

"Nous demandons audience au préfet, il m'a promis un rendez-vous dans les prochains jours, pour l'informer de notre peur et lui demander d'évacuer la ZAD. Ce n'est pas un problème d'évacuer la ZAD aujourd'hui, ce sera beaucoup plus compliqué si on attend quelques semaines", assure le maire.

Plusieurs opposants au port de plaisance se sont rassemblés devant la mairie mais n'ont pas pu y pénétrer, les lieux étant gardés par la gendarmerie et des agents de sécurité privée.