Le maire de Bruay-la-Buissière supprime les indemnités des adjoints de Labuissière

Les relations entre la nouvelle majorité RN de Bruay-la-Buissière et les élus de la commune associée étaient déjà très tendues, elles viennent à nouveau de se détériorer: le maire a fait voter la suppression pure et simple des indemnités qui étaient versées aux adjoints de Labuissière.

La décision a été votée à la majorité lors du dernier conseil municipal de Bruay-la-Buissière, les 8 adjoints à la maire de la commune associée de Labuissière perdent leurs indemnités mensuelles. Des indemnités qui avaient pourtant été votées et approuvées après les dernières élections municipales.

"J'ai reçu un courrier du préfet qui m'informait que ces indemnités étaient illégales" précise aujourd'hui Ludovic Pajot le maire RN élu l'année dernière. En fait, depuis son élection, le nouvel édile épluche à la loupe la convention qui lie les deux communes associées depuis 1987.

Il demande ensuite au préfet de confirmer que certaines pratiques sont illégales et doivent donc être corrigées.

J'ai été élu pour remettre de l'ordre à Bruay-la-Buissière...

Ludovic Pajot se retranche donc derrière la loi qu'il entend faire respecter à la lettre. "Dans son courrier le préfet nous explique que les indemnités des adjoints de Labuissière sont illégales puisqu'ils n'ont aucun agent sous leur responsabilité. Par exemple il y a un adjoint aux travaux à Labuissière alors que tous les services sont à Bruay".

Une décision vécue comme une injustice

Du côté du conseil communal de Labuissière on ne voit pas les choses de la même manière: "mes adjoints et moi même sommes tous les jours en mairie, tonne Isabelle Dudillieu la maire de la commune associée, et tout le monde travaille d'arrache-pied au service des habitants de la commune".

Il faut dire que les relations sont de plus en plus tendues entre les élus de Bruay et ceux de Labuissière. Des pétitions circulent dans la commune associée qui demandent la fin de l'association et le retour à l'autonomie de Labuissière. Et chacun y va de sa lettre aux habitants pour expliquer les conséquence qu'aurait une telle décision. "Depuis que j'ai écrit à mes administrés pour répondre aux attaques du maire de Bruay, j'ai reçu pas moins de 11 lettres recommandées de la part de M. Pajot" constate Isabelle Dudillieu avec une pointe d'amertume.

Et l'élue d'ajouter: "aujourd'hui il s'attaque à la gestion des bâtiments communaux... qu'est-ce qu'il cherche exactement? Il veut vider la mairie de Labuissière de toute substance et la transformer en mairie annexe?"

Isabelle Dudillieu qui a reçu un courrier recommandé lui expliquant que le personnel communal n'a pas à répondre au téléphone pour les élus de Labuissière ou à rédiger des courriers se demande si demain elle aura encore accès à sa mairie.