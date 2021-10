"Nous avons une augmentation de 16% des transactions immobilières", dit le maire de Cahors

Le théâtre municipal de Cahors accueille la deuxième édition des Rencontres des villes moyennes les 26, 27 et 28 octobre 2021. Organisées par La Fabrique de la Cité, elles ont pour but d'aborder les trajectoires de ces villes depuis le début de la crise sanitaire. Des élus et des experts débattront des nouvelles tendances que dessinent, dans les villes moyennes, la crise sanitaire et ses conséquences : la coopération entre les territoires, le développement économique, la formation ou encore la qualité du bâti. Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire PS de Cahors et président de l'Association des maires de France en Occitanie, était l'invité de France Bleu ce mardi.

France Bleu : Avec la crise sanitaire, diriez-vous que des villes moyennes comme Cahors ont retrouvé la côte face à des grosses métropoles comme celle de Toulouse?

Jean-Marc Vayssouze-Faure : Oui, incontestablement et les chiffres le démontrent. Nous avons une augmentation de 16.3% des transactions immobilières sur ces deux dernières années. On voit que la population progresse et surtout il y a une étude qui démontre qu'il y a aujourd'hui un tiers des habitants des villes de plus de 100.000 habitants qui ont envie de changer de lieu de vie, ce chiffre au niveau national est de 21% et à Cahors il n'est que de 9% donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est dans une ville moyenne on s'y plait et on a envie d'y rester.

Est-ce que les nouveaux habitants de Cahors sont essentiellement des Toulousains ?

Il y a des Toulousains qui souhaitent un mode de vie, une qualité de vie qui soit plus adaptée à leurs souhaits donc il y a un effet habitants des métropoles qui veulent habiter plus loin de la ville. On a aussi des personnes qui vivaient dans le nord et qui sont attirées par le soleil voire des personnes dans les régions du sud-est par exemple qui ont envie de tranquillité publique, qui ont envie de nature.

Est-ce que ces nouveaux habitants ne viennent pas surtout chez vous parce que c'est moins cher ?

Oui, il y a une partie foncier moins cher c'est évident mais aussi des services qui sont de qualité que ce soit l'offre culturelle, l'offre sportive avec des équipements performants. Je constate aussi que nous avons en offre de petite enfance, 50% de places supplémentaires en crèches collectives ou via les assistantes maternelles. Donc une qualité de services publics, et c'est aussi ça qui fait l'attractivité.

Au niveau de l'attractivité commerciale, est-ce que vous arrivez à relancer les commerces de proximité ou est-ce que vous dépendez encore des grands centres commerciaux périphériques ?

Nos villes ont beaucoup souffert de cet effet périphérie, du développement de ces grandes zones commerciales. Aujourd'hui, le commerce de centre-ville a su évoluer en étant plus sur une offre de services. À Cahors par exemple, nous avons un taux de vacance commerciale qui est de 7%, c'est deux fois moins que la moyenne nationale. Donc oui, on a du commerce indépendant du commerce diversifié, du commerce de bouche et des centre-ville qui revivent face à des situations qui étaient, il y a quelques années, un peu désespérées avec l'arrivée de ces grandes zones commerciales qui sont aujourd'hui pour beaucoup à l'arrêt.

En terme d'accessibilité, les villes moyennes comme Cahors souffrent toujours de l'absence du TGV ?

Alors attention, la LGV c'est avant tout des connexions entre les métropoles. Le besoin qui est le nôtre c'est de pouvoir développer des lignes ferroviaires de proximité, je pense notamment à tout le travail que nous réalisons pour sauvegarder la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Je pense que progressivement nous sommes attendus, nous avons besoin de ces lignes de dessertes, des modernisations sont prévues, des gains de temps éventuellement donc c'est sûr que c'est un travail mais il ne faut pas oublier que la connexion c'est aussi la connexion numérique et beaucoup d'efforts ont été faits pour que l'ensemble de nos foyers puissent être connectés à la fibre optique. Les choses avancent.

Arrivez-vous à attirer de nouvelles entreprises à Cahors et dans l'agglomération ?

Aujourd'hui on est en mutation économique profonde donc il y a de de nouvelles entreprises qui se créent qui sont parfois davantage à taille humaine. Je vois aussi des grandes entreprises qui s'interrogent, elles ont mis tous leurs bureaux dans la métropole et aujourd'hui il y a une problématique de foncier, on sait aussi qu'il faut réduire la place des bureaux donc pourquoi pas imaginer des bureaux déportés? [...] avec un coût du foncier qui est beaucoup plus faible que celui en plein centre-ville de Toulouse par exemple.