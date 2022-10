Projet Marienia à Cambo-les-Bains: "Le problème du retrait ne m'appartient pas" pour le maire Christian Devèze

À Cambo-les-Bains , après trois jours de mobilisation et la manifestation de samedi dernier, ce lundi, Christian Devèze le maire de la commune, a expliqué sur France Bleu Pays Basque ne pas pouvoir retirer le projet. "Le problème du retrait ne m'appartient pas, car il ne s'agit pas d'un projet municipal, mais d'une indivision où un opérateur a obtenu un permis de construire" a expliqué Christian Devèze.

"Il y a des recours devant la cour d'appel administrative de Bordeaux. Il faut donc attendre les résultats de ces recours" a précisé le maire de Cambo. "Nous n'avons pas la possibilité de gérer la destination de ces terres. Il y a un Plan Local d'Urbanisme voté par Cambo et par la Communauté d'agglomération Pays basque qui prend en compte les dispositions de la loi SRU et surtout du Plan Local Habitat". Le Plan Local Habitat qui prévoit la construction de 16.000 logements au Pays basque d'ici à 2026, et voté en conseil d'agglomération Pays basque en avril 2021. Pour le maire, Cambo-les-Bains n'est pas hors sol ou isolée. La commune s'inscrit dans cette dynamique communautaire dans laquelle les centres-bourgs doivent produire du logement.

"Il y a 150 demandes de logement sur mon bureau" affirme Christian Devèze, maire de Cambo-les-Bains

Selon Christian Devèze, Cambo n'a pas uniquement une vocation agricole. Pour lui, il faut défendre le secteur primaire, mais cela doit pouvoir se conjuguer avec la construction de nouveaux logements, l'activité prédominante de santé et le développement du tourisme.

Le maire rappelle qu'à Cambo l'agriculture est moins significative que sur les villages alentours. Il s'étonne également de la "cristallisation" concernant le projet d'Azantza-Borda III alors que la construction des deux premières tranches n'avait pas suscité de manifestation. "On ne peut pas se cristalliser sur un seul projet, car le problème est majeur. Des habitants de Cambo et des gens qui travaillent sur la commune ont du mal à se loger. J'ai plus de 150 demandes de logement sur mon bureau".

Les manifestants ce week-end suggéraient de réhabiliter davantage le centre-ville, plutôt que de construire sur des terres agricoles. Le maire s'en défend :"Dans le centre bourg, nous n'avons que peu de terrains pour construire. Nous menons une analyse avec l'EPFL pour densifier le village où d'ailleurs, nous n'avons que 22 logements vacants. Nous allons nous employer à les rénover".