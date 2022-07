Le maire de Carbonne veut changer le nom du lac de Barbis, identifié comme lieu de rendez-vous

Le lac de Barbis, à Carbonne, attirerait beaucoup de monde depuis la crise sanitaire selon le maire de la commune, Denis Turell. Pas simplement des pêcheurs et des promeneurs, mais aussi des personnes à la recherche de rencontre discrètes. Cela fait plusieurs années en effet que le lieu est référencé sur internet comme lieu de rendez-vous pour la communauté homosexuelle. L'élu s'inquiète non pas de ces rendez-vous en soi, mais des nuisances qu'ils peuvent provoquer. Des préservatifs qui traîneraient dans la nature, des seringues aussi parfois, et des promeneurs possiblement découragés par la réputation du lieu, toujours selon le maire.

Une fréquentation amplifiée par le covid-19

Le phénomène n'est pas nouveau; des rencontres ont lieu au lac Barbis depuis des années, mais cela a pris de l'ampleur récemment selon Denis Turell : "Ca s'est amplifié avec la crise sanitaire (...) je n'avais jamais vu ca, parce que les gens avaient besoin de se rencontrer. Ce qui est gênant c'est tout ce qui traîne : seringues, préservatifs, ca donne pas envie aux gens de y aller (...) Ca met une image", regrette l'élu. "On va changer le nom, pour qu'il [le lac] ne soit plus référencé" affirme le maire, bien décidé à modifier la réputation de ce secteur.

Si le lac de Barbis est clairement identifié comme lieu de rendez-vous sur internet, c'est un peu moins le cas dans la vie réelle. Dans les rues de Carbonne, la plupart des habitants croisés assurent n'avoir jamais entendu parler de cette problématique. D'autres en revanche confirment cette réputation "Tout le monde le sait" affirme ainsi un ancien. Pour autant, il s'agit souvent d'histoires rapportés, parmi les habitants croisés, personne n'a jamais constaté de visu cette activité ou ses nuisances "je n'ai pas la preuve concrète (...) Je crois qu'on a du me le dire une ou deux fois, mais sans certitude" relate ainsi cette habitante de passage en centre-ville.

Sur place, en tous cas aux abords du parking et du coin picnic, pas d'objets ou de déchets qui traîneraient dans la nature. Il faut dire que la zone a été déboisée, des bosquets ont été retirés, pour éviter justement que des couples puissent s'y cacher pour se livrer à des activités sexuelles. Si cette mesure a permis de réguler les rencontres, le maire de Carbonne souhaiterait renforcer les contrôles des forces de l'ordre, pour limiter les rendez-vous. Il espère aussi une extension de la base de loisirs voisine, pour désenclaver le lieu, et décourager les rencontres discrètes autour du lac de Barbis.