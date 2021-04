Le maire de Carhaix interdit la vente de muguet par les particuliers

Alors que les associations et les particuliers seront autorisés cette année à vendre des brins de muguet sur la voie publique, le maire de Carhaix-Plouguer (Finistère) a pris un arrêté pour interdire la vente à la sauvette, notamment pour "soutenir l'activité des fleuristes."

Les vendeurs de muguet ne seront pas les bienvenus samedi 1er mai dans les rues de Carhaix dans le centre Finistère. Le maire Christian Troadec a pris un arrêté municipal pour interdire les point de vente tenus par des particuliers sur le domaine public. Il invoque la situation sanitaire, mais aussi le soutien à l'activité des professionnels : "on veut faire en sorte que les fleuristes puissent gagner un peu leur vie, c'est assez difficile en ce moment" justifie l'élu divers gauche.

Habituellement, six à sept particuliers vendent du muguet devant des boulangeries ou des tabacs de la Ville, d'après la mairie.

Le gouvernement a donné son feu vert

Tradition populaire ancestrale, la vente de brins de muguet en pleine rue avait été interdite l'an dernier en plein confinement. Ce ne sera pas le cas cette année, a annoncé ce lundi 26 avril le ministère de l'Agriculture. Associations et particuliers seront bien autorisés à s'installer sur la voie publique, sous réserve de respecter le couvre-feu de 19h à 6h, le périmètre de 10km et l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes.

Les fleuristes, les jardineries et les enseignes de grande distribution pourront aussi distribuer les clochettes blanches, symbole de porte-bonheur. La Fédération française des artisans fleuristes (FFAF) avait sollicité le gouvernement pour faire interdire la vente à la sauvette, toujours considérée comme une concurrence déloyale. En vain.

Le muguet représente chaque 1er mai un marché de 22 millions d'euros. 20% des ventes sont réalisées en pleine rue.

