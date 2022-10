À Carpentras, les épiceries de nuit doivent désormais fermer entre 22h et 8h

Depuis le 18 octobre, 16 épiceries de nuit de Carpentras n'ont plus le droit d'ouvrir leur commerce entre 22h et 8h en centre-ville, dans tout le périmètre dit "Action cœur de ville". Le maire divers gauche, Serge Andrieu, a pris un arrêté interdisant leur ouverture nocturne pour un an "après des plaintes de riverains et dans une volonté de sauvegarder la tranquillité publique et l'hygiène des rues".

ⓘ Publicité

"Il y avait énormément de jeunes devant qui buvaient, chahutaient, se chamaillaient et les riverains ne pouvaient plus dormir. Puis le lendemain, les agents municipaux passaient une partie de la journée à nettoyer et à enlever les canettes. Ce n'est pas possible", explique Serge Andrieu.

Mais les commerçants vivent mal cette nouvelle règlementation. Kamel Schrifi, le propriétaire de l'épicerie de nuit Aproxi, dénonce un arrêté injuste. "Ça s'est fait du jour au lendemain, sans réunion. C'est la sanction, direct. Nous on a une caméra au-dessus de l'épicerie et on n'a jamais eu aucun problème. Tout ça est allé trop vite. Le maire aurait dû venir nous voir. Nous sommes des commerçants comme les autres, nous ne vendons pas de la drogue", soupire-t-il.

Les premières sanctions ont déjà été prises. Deux épiceries de nuit concernées par l'arrêté ont reçu une amende de 150 euros la première nuit d'interdiction, indique le maire de Carpentras, mais il assure qu'aucune autre n'a été verbalisée depuis.