Le maire de Castanet le haut réclame des travaux pour éviter les raves party sur sa commune

C'est la 3e rave party sur le site en deux mois et le maire de Castanet le Haut dans le massif de l'Espinouse à l'ouest de Lodève dans l'Hérault commence un peu à s'agacer. La fête a commencé ce samedi avec jusqu'à 3 000 personnes, ce lundi ils étaient encore un millier de fêtards. "On a bon espoir que tout le monde soit parti mercredi" explique Max Alliès. Cette rave party ne pose pas de soucis majeur en terme de nuisances sonores, les premières habitations sont très loin, ce sont surtout les risques d'incendie et les dégradations qui inquiètent. "On est quand même responsable de la sécurité des personnes et des biens et en ce moment nous sommes en risque fort pour les incendies, alors quand on a plusieurs milliers de personnes comme ça, forcément on s'inquiète, d'autant que le site est un cul de sac, il faut sortir par là où on entre. Alors avec les pompiers nous sommes allés voir les organisateurs pour leur dire de laisser des accès pour les véhicules de secours."

Le maire de Castanet le Haut tout comme les maires de Fraisse sur Agout, ou Cambon, régulièrement confrontés aux raves party écrivent régulièrement au préfet ou aux sénateurs pour les sensibiliser car les habitants sont aussi en colère. "Cela crée une tension avec les populations locales et les jeunes notamment, qui essayaient de faire des animations en respectant les arrêtés, les consignes pour les boissons. Et là, on a un commerce qui se pratique de façon illégale, c'est une petite ville pendant trois ou quatre jours, avec possibilité de payer avec la carte bleue, de retirer de l'argent, d'acheter des vêtements, des boissons ou des vélos, tout ce que dénoncent les commerçants locaux. Les petits artisans ont des charges, et ont le sentiment que là haut, les autres peuvent faire n'importe quoi. Il y a quand même un certain ras le bol"

C'est la troisième fois qu'une rave party est organisée sur ce site en deux mois. Le maire espère maintenant que EDF Renouvelable, gestionnaire des éoliennes, finance des travaux pour éviter que les fêtards ne reviennent. Car ce sont les plateformes qui permettent le stationnement des véhicules. " On ne peut pas clôturer parce que c'est une forêt en exploitation dont les coupes prévues, et puis on ne se fait pas d'illusions sur la clôture, elle serait vite dégradée. La solution, c'est de poser des enrochements pour que les véhicules ne puissent pas stationner de part et d'autre de l'accès sécurisé. Comme sur tous les sites éoliens, il y a des plateformes de manœuvre qui offrent des zones de stationnement pour pour ce genre de manifestation. Après, c'est la volonté d'y mettre les moyens. La commune n'a pas les moyens de faire ce genre d'investissement." explique Max Alliès, maire de Castanet le Haut

