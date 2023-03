Le maire de Challans justifie le déménagement des halles

La ville de Challans où France Bleu Loire Océan a posé ses micros ce mardi, attire chaque année "entre 300 et 500 habitants supplémentaires" indique le maire Rémi Pascreau. Challans compte aujourd'hui 21.900 habitants à proximité de la mer, de Nantes et de La Roche-sur-Yon.

ⓘ Publicité

En 2024 de nouvelles halles seront construites place du champ de foire, à 150 mètres de la place Artistide Briand qui accueille les halles actuelles . Celles-ci seront ensuite démolies. Certains commerçants craignent ce déménagement et surtout l'obligation d'être présents quatre jours par semaine, au lieu de trois actuellement. Rémi Pascreau s'est justifié sur France Bleu Loire Océan : "Ce seront cinq jours d'ouverture des futures halles avec quatre jours de présence obligatoire. Les halles créent une vraie dynamique dans le centre-ville donc avec trois demi-journées d'ouverture, il faut ouvrir davantage. Il faut optimiser les moyens financiers que met à disposition la ville".

Le maire de Challans Rémi Pascreau © Radio France - Yves-René Tapon

"L'ouverture sur plus de jours est importante, juge également Ellie Dacquembronne, présidente de l'association Challans je t'aime, ça va apporter plus de dynamisme en centre-ville. La ville et les communes environnantes s'agrandissent. Il y a un réel besoin, ça va marcher".

Ellie Dacquembronne, présidente de l'association Challans je t'aime © Radio France - Yves-René Tapon