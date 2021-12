Le maire de Champigny, dans le nord de l'Yonne, lance un appel pour qu'on lui offre un sapin de Noël

Champigny-sur-Yonne recherche un sapin de Noël : Cela pourrait être le libellé d'une annonce passée par la mairie de ce village du nord de l'Yonne. La semaine dernière, la municipalité a lancé un appel aux dons pour son traditionnel sapin. Une démarche un peu surprenante mais qui a porté ses fruits puisqu'un sapin de sept mètres vient d'être offert à la ville par un couple du village. Maryse Lebon habite à Champigny depuis quarante ans et n'a pas hésité à proposer le sien. "Il prenait tellement d'ampleur dans mon jardin, que nous avions peur qu'un jour ou l'autre il tombe sur notre véranda raconte Maryse. J'allais le jeter et quand j'ai entendu parler de la demande de la mairie je n'ai pas hésité. C'est normal pour moi car ma fille et ma petite-fille ensuite ont été à l'école à Champigny. Je voulais faire plaisir aux enfants de la commune". Le maire de la Champigny, René Fouet, n'en est pas à son premier appel aux dons. L'année dernière déjà, un sapin leur a été offert. Une démarche qu'il décrit comme écologique. "Plutôt que d'aller en couper un dans un bois, autant en récupérer un déjà coupé chez des particuliers qui veulent s'en débarrasser explique l'élu. On sait que les arbres nous permettent de vivre et de respirer donc plus nous en laisserons, mieux ce sera". Une très belle fin en tout cas pour un sapin. Il doit être décoré et illuminé d'ici la fin de la semaine.