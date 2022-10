Le maire de Cheval Blanc veut interdire la chasse à la carabine

C'est une décision qui risque de faire grand bruit dans le milieu de la chasse. Le maire LR de Cheval Blanc, Christian Mounier, envisage d'interdire aux chasseurs l'utilisation de la carabine. Christian Mounier parle d'une arme de guerre, létale, capable d'infliger de lourdes blessures à 2.000 mètres de distance. L'élu invoque son devoir de sécurité publique et de protection des populations. Pour l'heure, il ouvre le débat et veut discuter de son projet avec la préfecture de Vaucluse et avec la Fédération de chasse.

La crainte des balles perdues

Voilà plusieurs années qu'il y songe, et c'est un récent accident de chasse qui lui a donné envie de passer à l'action. Début octobre, le président de la société de chasse de Cheval Blanc s'est grièvement blessé, en se tirant dans le genou. Depuis, il a été amputé d'une partie de la jambe. "Je veux anticiper et éviter d'autres drames, explique Christian Mounier. Là où les chasseurs circulent, à proximité du petit Luberon, on est à portée de ces balles mortelles, avec des enfants et des adultes sur des terrains de sport ou qui se promènent. Ces balles perdues qui font des dégâts sur de grandes distances me font peur".

Christian Mounier se défend d'être anti-chasse. Mais il est convaincu qu'il faut mieux encadrer cette activité. "Je me demande si l'utilisation de ces carabines est vraiment indispensable. Je ne suis pas anti-chasse mais je suis anti utilisation de ces armes de guerre. Je leur reproche leur portée mortelle à 2 km et le fait qu'elles restent dangereuses même au-delà". Christian Mounier veut d'abord discuter, avant de prendre une décision. Il compte se renseigner auprès de la préfecture de Vaucluse et en débattre avec la Fédération de chasse du département. "Mais si j'étais seul décisionnaire ajoute-t-il_, j'interdirai immédiatement l'utilisation de ces carabines". _

L'élu va même plus loin dans sa réflexion pour encadrer la pratique de la chasse. Il pose une question qui revient de plus en plus souvent dans le débat public : pourquoi ne pas instaurer un jour sans chasse ? "Ce n'est pas inconcevable, conclue Christian Mounier. Je suis sûr qu'à terme, il faudra prendre une telle décision".

