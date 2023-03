Le maire de Clermont-Ferrand veut faire interdire un concert du rappeur d'extrême droite Millésime K

Le lieu du concert reste encore secret mais la contestation monte contre le rappeur Millésime K. L'artiste lyonnais, Anthony de son vrai prénom, a annoncé donner un concert à Clermont-Ferrand ce samedi 1er avril 2023 .

Selon les informations de France Bleu Pays d'Auvergne, le maire de Clermont-Ferrand Olivier Bianchi a écrit au préfet du Puy-de-Dôme le 23 mars dernier pour demander un arrêté d'interdiction de ce concert. L'élu socialiste a tenu à alerter le préfet "sur ce qui pourrait générer du trouble à l'ordre public", confirme Magali Gallais du PCF et adjointe au maire en charge de l'égalité des droits et des luttes contre les discriminations. La maire de Lille Martine Aubry entrepris la même démarche , sans succès, une semaine plus tôt.

Des mouvements antifascistes veulent empêcher sa venue

Millésime K est un rappeur aux textes qui se veulent patriotes et nationalistes. Il dénonce régulièrement ce qu'il nomme le "racisme anti-blanc" et n'hésite pas à faire écho à la théorie du grand remplacement. "Ce rappeur défend la suprématie blanche, il est clairement homophobe et sexiste", estime Magali Gallais. "Ce ne sont pas du tout les valeurs que nous prônons à la ville de Clermont-Ferrand."

Un mouvement antifasciste de Clermont-Ferrand a d'ailleurs déjà annoncé ce mardi 28 mars que "tout sera mis en œuvre contre son arrivée en ville" dans une publication sur Instagram. Position partagée par l'Unef Auvergne, syndicat de gauche de l'Université Clermont Auvergne. "C'est quelqu'un qui s'attaque à tout ce qu'on défend", justifie Loïc, un militant clermontois de l'Unef. "Il est homophobe, raciste et sexiste. C'est pour ça qu'on se battra pour que Clermont-Ferrand ne lui offre pas de tribune."

"Aucune raison légale d'interdire ses concerts"

"Il n'y a aucune raison légale d'interdire ses concerts et ils essayent quand même", s'indigne de son côté Julien Kmilev, responsable de la Cocarde étudiante, syndicat étudiant d'extrême-droite présent à l'Université Clermont Auvergne, et du Rassemblement national de la jeunesse du Puy-de-Dôme. "Mais s'il devait y avoir une interdiction, je pense que la justice va trancher en notre faveur." Il assure que plusieurs militants de son syndicat étudiant, du Rassemblement national ou de Génération Zemmour ont l'intention d'assister à ce concert.

Pour l'instant Millésime K n'a pas dévoilé le nom de la salle où il compte se produire. "Selon nos informations, ce serait dans une commune à 15 km au sud de Clermont-Ferrand", précise Magali Gallais. Elle lance un appel à la vigilance aux élus des communes qui pourraient être concernées. Plusieurs gérants de salles où Millésime K a donné des concerts par le passé assurent avoir été "trompés" par l'artiste, comme à Montpellier par exemple.