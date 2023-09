Le maire de Colmar accuse des militants écologistes d'avoir tué des poissons

A Colmar, les eaux de la Lauch ont été colorées en vert ce samedi 16 septembre. Une action du mouvement écologiste Extinctin Rebellion pour dénoncer l'enfouissement définitif de déchets toxiques à Stocamine à Wittelsheim (Haut-Rhin).

L'eau est toujours verte

Une contravention a été dressée contre l'auteur des faits par les Brigades vertes. Eric Straumann n'exclut pas de porter plainte en raison d'une surmortalité des poissons "je pensais que ça allait se résorber rapidement, c'est loin d'être le cas, nous avons toujours cette couleur verte largement présente", explique Eric Straumann à France Bleu Alsace "cette coloration fluo a un impact sur l'environnement, c'est visuel et je constate une surmortalité des poissons. On me dit que ce produit n'est pas toxique mais peut-être que ce colorant a entraîné une augmentation de la température de l'eau". De son côté Extinction Rebellion indique que le colorant utilisé appelé fluorescéine est totalement inoffensif pour les êtres vivants.