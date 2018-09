A Condé-sur-Vire, on sera bientôt filmés quand on jette nos poubelles. Une décision du maire, exaspéré de voir ses administrés jeter leurs ordures n'importe comment sur la zone de tri sélectif de la commune. Il a décidé de traquer les malpropres... avec une caméra de vidéosuveillance.

Condé-sur-Vire, France

Laurent Pien est en colère : "Je ne comprends pas comment on peut parler autant d'écologie en ce moment, et aussi peu en faire." Il a installé une zone de tri sur sa commune, "journaux, cartons, bouteilles", mais elle est constamment souillée par des administrés indélicats.

Vous avez des bouts de verre partout, souvent il nous arrive de voir des cartons, des bouteilles en verre au pied des containers, alors qu'ils ne sont même pas pleins. C'est vous dire !"

"C'est décourageant"

Derrière un des container, effectivement, un sac poubelle plein jeté à même le sol. "C'est nettoyé tous les jours, ça mobilise les effectifs de nettoyage de la commune, et ça recommence déjà. C'est décourageant", explique celui qui a été ingénieur chargé du développement durable à la ville de Caen, et a donc ces questions très à coeur.

J'irais même jusqu'à dire que ça participe à une forme d'insécurité, par que beaucoup d'habitants le ressentent comme ça et viennent me voir pour le dire"

La caméra installée par la mairie pour traquer les souilleurs à Condé-sur-Vire. © Radio France - Marc Bertrand

Vidéosurveillance

Selon le maire, les souilleurs viennent "le soir, ou de nuit, à l'abri des regards" et pourraient même "ne pas être de la commune." Laurent Pien a donc décidé d'investir dans une caméra. Et de la placer sur un lampadaire au-dessus des containers.

"Elle fonctionnera 24h/24 d'ici quelques jours, car nous venons d'obtenir les autorisations qui nous manquaient de la part de la CNIL, et les images seront regardées par notre policier municipal, qui pourra ensuite sanctionner s'il le faut". Les souilleurs risquent 68 euros d'amende. Et de se faire tirer les oreilles par monsieur le maire.