Le maire de Cornillon-Confoux s'oppose à la généralisation du port du masque dans sa commune

Le masque oui, mais pas partout ! Voilà comment on peut résumer la pensée du maire de Cornillon-Confoux, Daniel Gagnon, qui souhaite un assouplissement de l'arrêté préfectoral qui rend obligatoire le port du masque dans toutes les communes des Bouches-du-Rhône pour lutter contre la propagation du virus. Une mesure, qui pour le maire, ne peut pas être appliquée de la même façon dans une grande ville comme Marseille et dans une commune de seulement 1.399 habitants. Il estime que la densité de sa commune permet une distance suffisante entre les habitants et ne présente aucun risque.

"Lorsque vous allez rencontrer un pelé et deux tondus dans les rues de la commune, je ne vois pas l'utilité de porter le masque !" - Daniel Gagnon

Le maire assure que les règles du port du masque sont très bien respectées dans les trois commerces de la commune mais aussi, dans, et aux abords de l'école pour les entrées et sorties scolaires. Mais pour Daniel Gagnon cette mesure n'a pas de sens dans les rues, il confie d'ailleurs lui-même qu'avant l'arrêté, il ne portait pas de masque à l'extérieur dans la rue mais depuis il se plie à la règle.

Mais il dénonce une forme de "zèle" des forces de l'ordre depuis que l'arrêté a été publié : "comme par hasard lorsqu'on met en place de type de système. Vous avez un certain zèle des forces de l'ordre qui se mettent à patrouiller, alors que bon on ne les voit pas souvent et malheureusement ils verbalisent".