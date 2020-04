Le maire de Gréez-sur-Roc en Sarthe qui ne se représentait pas se retrouve à gérer le confinement

Les maires sont souvent en première ligne pour gérer les différentes mesures liées au confinement. Gestion des personnels, fermeture des écoles, livraison de courses, aides aux personnes à domicile. Et pour ceux qui avaient décidé de ne pas se représenter pour un nouveau mandat, ils se retrouvent à gérer cette crise sanitaire.

En Sarthe, c'est le cas de Gérard Clément, maire de Gréez-sur-Roc au nord-Ouest du département, une commune de 320 habitants.

Je ne suis pas aigri, je vois que je peux encore rendre service

"Je voulais passer la main, car j'ai 72 ans et ça aurait été le mandat de trop" souligne Gérard Clément, le maire de Gréez-sur-Roc. "J'ai été pendant 25 ans à la mairie, en tant que conseiller, adjoint, puis j'ai effectué deux mandats de maire. Maintenant, avec cette crise, je dois dire que je suis un humaniste, j'aime les gens, et j'ai de nombreuses convictions sur le monde rural et sur le fait qu'il faut le protéger. Ce monde rural a été abandonné pendant plusieurs années et on retrouve avec cette crise toutes ses vertus. Je fais en sorte que tout se passe bien et j'ai la chance de voir que le mot fraternité a encore un sens. Bon certes, je continue un peu plus longtemps que prévu mon mandat, mais je me rends compte que le peux rendre encore quelques services".

Gréez-sur-Roc (illustration) - @mairiegréez-sur-roc

Des masques aux moutons qui s'échappent

Depuis le début du confinement, Gérard Clément a eu de multiples taches : "j'ai du mettre, la secrétaire de mairie en télétravail, trouver et donner des protections à l'agent communal, fermer l'école et aller voir les personnes isolées. Aujourd'hui je suis beaucoup sollicité par les animaux errants. Les habitants de Gréez-sur-Roc sont bien confinés mais là ce jeudi, on m'a appelé pour des chiens et des moutons qui divaguaient !"

La question des masques revient régulièrement

"Et puis bien sur, tous les jours on m'appelle où on vient me voir en mairie pour me demander des masques. La commune vient d'en recevoir. Nous allons réunir le conseil ce samedi pour savoir si on fait une distribution ou si on en met à disposition en mairie. Et puis, dans les prochains jours, il faudra travailler pour la réouverture de l'école. Nous avons une classe unique".

