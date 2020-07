Le maire de La Turballe va rendre le masque obligatoire dans certains secteurs de la ville au mois d'août

Devant l'afflux touristique cet été et pour lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, le maire de La Turballe va rendre obligatoire le port du masque dans certaines rues de la ville. L'arrêté doit concerner la période du 1er au 31 août.

Afin d'éviter un nouveau foyer épidémique et la situation de certaines stations balnéaires, comme Quiberon, le maire de La Turballe a pris la décision de rendre obligatoire le port du masque sur une partie de la voie publique durant tout le mois d'août.

Il estime que la distanciation physique est très difficile à respecter dans certaines rues commerciales en raison de l'afflux de touristes en cette période estivale.

L'arrêté municipal va concerner toutes les personnes de plus de 11 ans, et plusieurs rues du centre-ville entre le 1er et le 31 août.